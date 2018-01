El destino que muchos correntinos eligen para ir de vacaciones es Brasil y por los casos de fiebre amarilla en este país muchos se acercaron a colocarse la vacuna en el Hospital Angela Iglesia de Llano. En promedio, según relató a este diario la directora del nosocomio, Silvia Bonasies, unas cien personas por día se acercan al centro de salud en busca de la dosis para prevenir esta enfermedad que ha causado la muerte de al menos cuatro pacientes en las últimas semanas.

“Todos los días por la mañana hay filas interminables de gente que viene a vacunarse. La semana pasada vacunamos a unas 500 personas y hasta el miércoles 300 más. Dentro del hospital se instaló una carpa para aplicar esta dosis por la alta demanda por época de vacaciones”, comentó la directora a El Litoral.

En este sentido, agregó que “todos los años hay mucha demanda por los viajes a Brasil, pero este año hemos superado las expectativas, hay mayor requerimiento de dosis”. En el país vecino esta semana, también, comenzaron una campaña de vacunación en 75 municipios por el incremento de casos.

Por otra parte, recordó que “tienen que saber que deben colocarse al menos diez días antes de viajar y que se coloca sólo una vez en la vida, si uno perdió el certificado debe acercarse a un centro vacunatorio y avisar, con una sola dosis es inmune de por vida”. A la vez, indicó que “no en todas las regiones de Brasil hay peligro, hay que conocer en qué lugares piden que se vacunen”.

Esta semana, la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuso que “el Estado de Río de Janeiro -con excepción de las áreas urbanas de la ciudad de Río de Janeiro y Niterói- y del Estado de San Pablo -con excepción de las áreas urbanas de la ciudad de San Pablo y Campinas-, también se consideran en riesgo de transmisión de fiebre amarilla”. Estos dos estados se suman a los que ya se encontraban en zona de brote, como Espírito Santo y Minas Gerais.

Es importante saber que la vacuna de la fiebre amarilla no está indicada para todos los destinos de Brasil; por ejemplo, no es necesaria si se viaja a la zona costera del estado de Santa Catarina -incluyendo Florianópolis- ni al de Paraná. También es preciso aclarar que la vacuna se coloca una vez y confiere inmunidad permanente, de manera que si se recibió en años anteriores, no es necesario aplicársela nuevamente.

“A la fiebre amarilla hay que sumar el peligro de contagio de otras enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Hay que prevenir ser picados por el mosquito y esto se logra con el uso de repelente, por ejemplo. Las mujeres embarazadas deben tener precaución ante el zika ya que produce microcefalia en los bebés”, expresó la doctora Bonasies a El Litoral.

Cabe remarcar que los requisitos para la vacunación son tener entre 1 y 60 años, viajar a lugares de riesgo y concurrir con pasaporte o DNI y el carné de vacunación. Además, no es necesario estar en ayunas y, debe colocarse por lo menos 10 días antes del viaje.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene tratamiento, pero se puede prevenir: usando repelentes, vistiendo ropas con mangas largas y de colores claros y uniformes; teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje; aplicando la vacunación específica.

La vacuna es elaborada con virus atenuados. Si se recibe luego del segundo año de vida, una dosis es suficiente (no es necesaria la revacunación). Proporciona protección al cabo de 10 días de su aplicación.

En el Hospital Juan Pablo II, vacunan sólo los días viernes de 7 a 15, según informaron a este medio.

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Arturo Sandoval, señaló a este diario: “Hay mucha demanda y se redujo la cantidad que nos entregan; si en algún Saps no hay, se repone. Un frasco es para 10 dosis, por eso a veces se programan turnos y la gente debe saber esto”.