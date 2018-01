Más allá de la dureza de la actual gestión de Cambiemos en cuanto a cuestiones judiciales contra la administración anterior y a la arremetida contra la corrupción en los gremios, la presidencia de Mauricio Macri mostró su lado bueno, solidario y humanitario, echando por tierra toda suposición en contrario de la oposición que sigue con su implacable lucha de entorpecer la acción del Gobierno nacional.

Un claro ejemplo de esto es que la Justicia le otorgó la libertad a Héctor Timerman por “razones humanitarias” para permitirle que viaje a los Estados Unidos a realizarse un tratamiento médico. La determinación judicial, tomada por el juez federal Sergio Torres, fue a partir de la baja de la visa que ordenó el Departamento de Estado por la situación del ex canciller.

Los abogados de Timerman, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, le solicitaron al canciller Jorge Faurie que interceda con el gobierno norteamericano para que Timerman reciba un nuevo visado. La Cancillería aceptó intervenir y lo hará exclusivamente por razones de atención médica, sin desconocer el avance de la causa judicial que lo tiene como protagonista. Faurie admitió en un comunicado oficial la gestión para tramitar un nuevo visado para Timerman.

El juez federal Claudio Bonadio había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de Timerman, Cristina Kirchner, Carlos Zannini y de otros tres imputados en el marco de la causa por el memorándum con Irán, que se originó a partir de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman. En el caso del ex canciller, por el estado avanzado del cáncer que padece, el magistrado había permitido la detención domiciliaria.

La Cámara Federal había confirmado las prisiones preventivas por entender que las maniobras del gobierno kirchnerista durante las tratativas por el pacto con Irán justificaban “la presunción de riesgo procesal”.

El juez Sergio Torres -subrogante de Bonadio durante los días de feria- dio la autorización para que, aun estando detenido, Timerman pueda salir del país a tratarse de su enfermedad.

El ex canciller tiene un procesamiento confirmado por encubrimiento agravado y abuso de autoridad. La Justicia entiende que habría orquestado, junto con la ex presidenta, un “plan criminal” a través del pacto con Irán para garantizar impunidad a los iraníes acusados del atentado a la Amia.

Duele y molesta que ante semejante situación por la que está atravesando el ex canciller haya personas que no entiendan el caso y se mofen del doloroso hecho como lo hicieron Eduardo Feinmann, Fernando Iglesias y Federico Andahazi, que celebraron que le nieguen la entrada a Estados Unidos, y hasta pidieron que vuelva a prisión.

Feinmann dijo: “¡Muy bien! El único lugar que le cabe es la cárcel”. El periodista luego agregó: “La Justicia argentina permitió la salida del país. Trump le negó la visa de ingreso a EE. UU. Aquí hay excelentes profesionales para tratarlo de su cáncer, en su prisión domiciliaria o en la cárcel común. No le gusta acá, no puede en EE. UU., puede ir a Irán, sus amigos”.

Por su parte, el escritor y conductor de la TV Pública, Federico Andahazi, señaló: “A Timerman le revocaron la visa de USA y lo bajaron del avión. Todo no se puede. O tenés propiedades en NY y te querés ir a tratar allá, o sos pro-iraní y chavista. Que pruebe con la medicina venezolana o iraní”. A su turno, el diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, afirmó: “Continúa la campaña internacional del criptosionismoamericano Macri Gato SabiosdeSiónñañañá”. Más allá de las razones que uno pueda tener, es necesario que la solidaridad, la humanidad y el respeto a la vida sean los que nos guíen nuestra existencia.