Regatas Corrientes ya tiene agenda confirmada para la zona C de la Fiba Liga de las Américas 2018: debutará el viernes 2 de febrero ante los uruguayos de Hebraica y Macabi, el sábado 3 jugará frente a Estudiantes de Concordia y cerrará el domingo 4 contra Leones de Ponce de Puerto Rico.

Así los dispuso la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) en las Américas que confirmó el fixture para el cuadrangular de primera fase zona C con sede en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes.

El equipo de Gabriel Piccato debutará ante el bicampeón uruguayo Hebraica y Macabi de Montevideo, en partido que se jugará el viernes 2, a partir de las 21.45 y cerrará la primera jornada.

El segundo día de acción, el sábado 3, desde las 21.45 Regatas volverá a cerrar la jornada ante Estudiantes de Concordia, un conocido en la Liga Nacional y flamante subcampeón de la Liga Sudamericana 2017.

Por último el domingo 4, en la jornada de cierre, el Fantasma enfrentará a Leones de Ponce de Puerto Rico, que terminó tercero en la edición 2017 de la Liga de las Américas.

Recordemos que el primero y segundo del grupo clasificarán a las semifinales de la competencia continental más importante, torneo que Regatas Corrientes supo conquistar en la edición 2011 en Xalapa, México.

Programa

La grilla de partidos para los tres días de la zona C, indica lo siguiente:

Viernes 2 de febrero

19.30: Leones de Ponce (Puerto Rico) vs. Estudiantes de Concordia.

21.45: Regatas Corrientes vs. Hebraica y Macabi (Uruguay).

Sábado 3

19.30: Hebraica y Macabi vs. Leones de Ponce.

21.45: Estudiantes de Concordia vs. Regatas Corrientes.

Domingo 4

19.30: Estudiantes de Concordia vs. Hebraica y Macabi.

21.45: Regatas Corrientes vs. Leones de Ponce.