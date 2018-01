El secretario de Coordinación de la Municipalidad de Corrientes, Hugo “Cuqui” Calvano, aseguró ayer: “La Municipalidad no está como pensábamos encontrarla, está peor”.

El secretario señaló que “es muy pronto para determinar completamente el ordenamiento. Estamos trabajando en conjunto, eso es notable. Estamos arreglando los números con los cuales nos hemos encontrado”, dijo en declaraciones radiales.

“Había más de 1.200 líneas de teléfono funcionando que no estaban justificadas, también algunas herramientas que no están, como los vehículos. Actualmente, se están regulando estos números para poder dilucidar en qué se realizaban los gastos innecesarios”, explicó.

Con respecto a la Caja Municipal remarcó: “Teníamos una previsión presupuestaria de una determinada deuda de tantos pesos del Municipio como de la Caja Municipal que no están, es decir, que los números están por encima de eso”, dijo al Matutino de Mega.

“No tenemos los insumos que pensábamos tener, nos obliga a tener que salir a adquirirlos y no estaban en nuestros planes estos gastos. La Caja de Préstamos debería funcionar con el 5% de los recursos, pero hoy en día si el municipio no le propicia dinero, no podría funcionar”. detalló.

Sobre el Censo Municipal, dijo: “Hemos encontrado 6.400 empleados, de los cuales, muchos no sabemos quiénes son, ni qué hacen, ni por qué estaban en ciertas posiciones donde no deberían estar. Nuestro norte es reubicarlos y lograr mejorar la situación de los empleados, y no ir desmejorando su entorno ni el desarrollo de sus actividades”.