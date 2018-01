“Sin el consentimiento de varios trabajadores, la actual gestión dejó sin efecto sus pases a planta. Tanto el aguinaldo como el sueldo de diciembre ya le pagaron como contratados. Y por consiguiente le bajaron la categoría que les correspondía”, afirmó Romina Baibiene, quien junto con otros abogados presentó recursos de amparo en representación de empleados municipales de Esquina. Escritos que ya fueron presentados el pasado 29 de diciembre en los Juzgados Nº 1 y Nº 2 en lo Contencioso y Administrativo de la Capital correntina.

En este contexto, la mencionada letrada argumentó que las personas a las cuales representa tienen varios años de antigüedad en la Municipalidad. “Y en el caso de Esquina, luego de la reforma de la Carta Orgánica Municipal no se adecuó el Estatuto del Empleado Municipal, por lo que nos regimos por la Ley Provincial que establece que después de cinco meses de contrato, el trabajador tiene adquirido el derecho de ser incorporado como personal permanente”, argumentó Baibiene en diálogo con El Litoral. Asimismo, destacó que “con las medidas adoptadas en forma unilateral por el Municipio se está afectando la estabilidad laboral. Eso en un contexto que no es favorable porque el mayor empleador en la ciudad sigue siendo el Estado ya que no hay muchas fuentes de trabajo en el ámbito privado”.

Luego, la letrada aseveró que mientras aguardan que se reanude la actividad judicial, están preparando más presentaciones para “defender el puesto de personas que hace cuatro, 11 o 12 años están prestando servicios en la Comuna”.

En este punto, remarcó que el objetivo de las presentaciones judiciales no es generar conflictos con la actual administración sino “que puedan restituir el pase a planta, es decir, devolverle el pase a planta que les fue anulado a muchos trabajadores”.

Con respecto a esto, consideró que la respuesta desde el ámbito judicial será favorable para los empleados porque “la estabilidad laboral está garantizada por la Constitución”.