“Estoy desesperado y enojado porque no puedo creer todo lo que estoy perdiendo. Se me quemaron más de 100 focos, televisores, heladera, freezer y otros electrodomésticos”, afirmó el propietario de cabañas Don Quico en Itá Ibaté, Raúl Soperez. Haciendo referencia a las pérdidas que desde agosto del 2016 viene padeciendo debido a problemas con el servicio energético.

Dificultades que, aseveró a este diario, se acrecentaron en los últimos meses porque la tensión “oscila entre 170 y 180 voltios, cuando debería ser de 220. Fotografié las mediciones, tengo cómo probarlo”, indicó. Al mismo tiempo subrayó: “Por la baja tensión, por turno, le prendemos el aire acondicionado a los turistas. Caso contrario, no anda nada. Es una vergüenza. Vamos prendiendo de a uno y cuando se enfría un poco, le dejamos con un ventilador. Por supuesto que en esas condiciones la gente no quiere venir”, expuso Soperez. Tras lo cual agregó que “ahora por ejemplo tenemos tres cabañas ocupadas, en dos hay turistas brasileños y en otra, misioneros”.

Quienes “ayer, al igual que el resto de la localidad, sufrieron un corte de luz a la siesta”. Haciendo referencia a una interrupción en el suministro de energía entre las 14 y las 17. Período en el que tampoco tenían provisión de agua potable.

“De acuerdo a lo que averigüé, si hacen un tendido de 150 metros que me permita conectarme a un transformador que hay en la zona, se terminaría el problema. Fui a plantear el caso a la oficina local de la Dpec, pero terminé siendo agredido. Hecho que lo denuncié en la comisaría”, señaló el propietario del emprendimiento turístico, quien concluyó “sólo necesito que me garanticen un servicio básico como la luz para poder trabajar”.