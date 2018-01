Desde ayer la subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor está a cargo de Juan José Ahmar, abogado procedente de Bella Vista con experiencia política en su ciudad natal y perteneciente a la estructura de Encuentro Liberal (ELI). Fue puesto en funciones por el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi.

El flamante subsecretario expresó que su gestión buscará “descentralizar la administración y lograr presencias en el interior provincial para poder tomar las denuncias, evitando el trastorno que implica el traslado a la capital para realizar esos trámites”.

Ahmar estudió Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de la provincia de Santa Fe. Inició su carrera política como secretario privado del intendente Mario Haberle en la Municipalidad de Bella Vista. Luego fue asesor legal de esa comuna y se desempeñó como concejal del 2007 al 2011. Esa experiencia lo llevó a ser asesor colaborador del interventor del Municipio Tres de Abril, perteneciente al departamento de Bella Vista, rol que lo impulsó a ocupar el cargo de viceintendente en esa localidad del 2013 hasta el 10 de diciembre pasado.

El ministro Schiavi comprometió a Ahmar a “trabajar con ganas porque estamos convencidos de que haciéndolo juntos entre Nación, Provincia y Municipios y los distintos actores y asociaciones de la sociedad civil lograremos obtener resultados positivos que redunden en beneficio del millón de correntinos”.

Ahmar manifestó que pondrá todo de sí para que “el día que finalice la gestión me quiero ir por la puerta grande, sabiendo que dejé todo”. Reconoció que “me toca desempeñarme en un área muy sensible como es la defensa al consumidor, es un desafío enorme pero me siento capacitado para hacerlo y poder mejorar la calidad de vida de los correntinos”.

Lineamientos y objetivos

El subsecretario sostuvo que el organismo a su cargo se ocupará de “proteger a los consumidores y usuarios, y a las asociaciones de consumidores y usuarios; lo que no implica perseguir ni castigar al sector privado”. Al respecto anticipó que va a mantener permanente contacto con los comerciantes, empresarios y con las distintas cámaras para lograr la competencia efectiva entre las compañías dado que “eso garantiza la calidad e innovación de bienes y servicios”.

“Desde el Estado estamos obligados a brindar las herramientas al sector privado para lograr mayores inversiones, ampliar los mercados de venta de nuestros productos, como ser los que llevan la marca Hecho en Corrientes, y de esta forma generar más empleo genuino y más inversiones”, declaró Ahmar en su asunción.