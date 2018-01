Se abre la Fiesta con algunas novedades. Además, se sostienen trabajos que ya se vienen realizando desde hace algunos años como la televisación de la Fiesta abierta al mundo. “Estamos planteando que para entender el chamamé y su fiesta es imprescindible ‘experimentar’. Es necesario sentir nuestro río y su gente, nuestros esteros, nuestros sabores y olores, nuestras costumbres, nuestros colores. Hay que estar aquí para entender un sapucay”, argumentan desde la organización. “La Fiesta Nacional del Chamame no es el momento del show individual. No está pensada para que alguien se luzca. La intención es que todos participen. El respeto del tiempo que tiene cada músico es fundamental para la salud general de todos. Más allá de la transmisión que pueda hacer la Televisión Pública estará abierta la señal del satélite para que la música y la danza estén libres al mundo”, destacó a este medio el director de la Fiesta Eduardo Sivori. Desde el nivel escénico no habrán grandes cambios en el predio del Anfiteatro Cocomarola. Pantallas en el fondo y en los laterales serán las predominantes. Habrá cerca de 10 cámaras móviles y la novedad este año, además de las jirafas es que habrá CableCam, “una cámara que permitirá hacer barrido del público y tomas panorámicas del escenario de forma única y original”, adelantó Sivori. El CableCam se utiliza a menudo en algunos estadios de fútbol y permiten observan el movimiento desde el centro del campo de juego.

El escenario “Osvaldo Sosa Cordero” tiene 35 metros de boca y 15 metros de profundidad. De estos 35 metros “quedan 20 metros libres para la escena; otras de las novedades de este año es el piso, que lo mejoramos con caucho natural. Las pantallas desde el centro a los laterales podrán tener una lectura lineal y no están cortados como otros años por la pared de bafles. Los paisajes y los colores de Corrientes podrán así apreciarse mejor”, explicó Sivori. La transmisión abierta al mundo se realizará a través del satélite Arsat 1, frecuencia: 12066, Polaridad: Horizontal, Symbol Rate: 2500 y Feq: 7/8. “La señal se abrirá desde las 21 hasta las 5 de la mañana. Ya han manifestado que tomarán la señal operadores de cable de Buenos Aires, dos televisoras de Paraguay y otras tantas de vecino país Brasil. La transmisión se enriquecerá con notas y comentarios tanto de músicos como del público presente en el Cocomarola”.



