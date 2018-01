Ordenan liberar de inmediato al ex vicepresidente Boudou

La Cámara Federal porteña ordenó la "inmediata" liberación del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar su procesamiento -pero sin prisión preventiva- en la causa por rendición de viáticos cuando era ministro de Economía.



Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento a Boudou y a otros dos acusados, pero revocaron la prisión preventiva que el juez federal Ariel Lijo había dictado al ex vicepresidente, y lo excarcelaron, según el fallo al que accedió Télam. Con esta decisión, Boudou abandonará la cárcel de Ezeiza en las próximas horas, tras haber estado detenido desde el 3 de noviembre pasado por orden de Lijo.



Los dos camaristas estuvieron de acuerdo en excarcelar al ex vicepresidente, pero hubo disidencia en cuanto a si se le debía aplicar una caución juratoria o una tobillera electrónica para su control. Por ello fue convocado un tercer juez, el camarista del Crimen Rodolfo Pociello Argerich, quien arribó a los tribunales de Retiro a las 15 y, tras estudiar los votos, se sumó a la postura de Farah, a favor de aplicar la caución juratoria (Bruglia había propuesto controlar a Boudou con tobillera electrónica).