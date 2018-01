La Justicia argentina y su accionar tienen una imagen muy negativa, según demostró un sondeo de la consultora Opina Argentina. El estudio, en el que se analizan 1.000 casos en una población de mayores de 18 años, deja a la luz el descreimiento que tienen los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires sobre el accionar de la Justicia en Argentina.

Según el relevamiento, el 40% de los consultados señaló que la imagen de la Justicia argentina es “muy mala”. Un 38% sostuvo que es “algo negativa” y un 14% “algo positiva”. Sólo un 5% de los que fueron encuestados aseguraron que la imagen es “muy positiva”, mientras que un 3% prefirió no responder.

Consultados por el principal problema que tiene la Justicia en Argentina, el 32% aseguró que la corrupción ocupa el primer lugar en la lista, mientras que el 25% piensa que “la intromisión del poder político” se ha convertido en la problemática más grave. El 15% indicó que es la impunidad, el 14% la lentitud y el 10% la falta de leyes más modernas.

El estudio, que fue realizado el año pasado a través de encuestas telefónicas, reveló que el 35% de los habitantes del área metropolitana considera que el principal aspecto que debería mejorar la Justicia argentina es la honestidad de los miembros del Poder Judicial. El 21% cree que debería mejorar la idoneidad y profesionalismo del personal, mientras que el 19% consideró que los jueces y los fiscales deberían tener más poder. El 15% sostuvo que habría que mejorar los edificios, los salarios y la tecnología con la que trabajan.

Por otra parte, los encuestados fueron consultados por la eficacia de la Justicia para combatir la corrupción, el narcotráfico, la evasión impositiva, los asesinatos, los robos, la violencia de género y las violaciones a los derechos humanos.

Con respecto a la eficacia de la Justicia para combatir la corrupción, el 77% dijo que no es eficaz, mientras que sólo el 12% aseguró que sí. Un 11% de los consultados no tiene una opinión formada.

El 63% de los encuestados aseguró que la Justicia no combate en forma eficaz el narcotráfico, mientras que el 26% dijo que sí. El 11% no tiene una opinión formada. En lo que respecta al combate contra la evasión impositiva, el 65% sostuvo que la Justicia no es eficaz y el 17% que sí lo es. Un 18% evitó responder la consulta.

El 81% de las personas consultadas señaló que la Justicia no combate de manera eficaz los asesinatos. Sólo un 8% cree que sí, mientras que un 11% no tiene una opinión formada sobre el tema. Consultados sobre el accionar de la Justicia en el combate contra los robos, el 84% sostuvo que no trabaja de manera eficaz y el 8% que sí.

En lo que respecta a la lucha contra la violencia de género, el 76% sostuvo que la Justicia argentina no es eficaz en esa pelea, mientras que el 12% aseguró que sí.

Un 12% evitó pronunciarse sobre el tema. Cuando les preguntaron a los encuestados por la eficacia de la Justicia para combatir las violaciones de derechos humanos, el 62% dijo que no es eficaz y el 19% que sí lo es. Un 19% no tiene una opinión formada.

En otro tramo de la encuesta, la consultora les preguntó a los entrevistados qué gobierno presionaba más a jueces y fiscales. El 31% sostuvo que fue el kirchnerismo, el 24% el menemismo y el 22% el macrismo. El 12% aseguró que todos presionaron por igual y el 11% no tiene una opinión formada.

Además, fueron consultados por la posible creación de una policía judicial. El 50% dijo que estaría de acuerdo y el 18% que no. El 32% no tiene una postura tomada en ese tema.

Por último, los encuestadores les preguntaron por la imagen de los fiscales. Los nombres por los cuales consultaron fueron: Guillermo Marijúan, José Campagnoli, Germán Moldes, Carlos Stornelli, Federico Delgado y Alejandra Gils Carbó.

Marijuán tiene un 52% de imagen positiva y un 29% de imagen negativa. El 12% no lo conoce. Campagnoli posee el 43% de imagen positiva y el 33% de imagen negativa. Tiene un 11% de desconocimiento.

Moldes posee el 41% de imagen positiva y el 25% de imagen negativa. El 25% de los consultados no lo conoce. Stornelli tiene un 38% de imagen positiva y el 31% de imagen negativa. El 25% no lo conoce.

Delgado tiene el 33% de imagen positiva y el 19% de imagen negativa. El 39% de los consultados no lo conoce.