Una semana atrás finalizó el relevamiento que realizaron desde la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) y si bien no finalizó la digitalización de los datos, el titular del área aseguró a El Litoral que van a “optimizar recursos”. Así como adelantó, cuando inició su gestión a mediados del mes de diciembre, el subsecretario Arturo Sandoval, dijo que van a buscar mejorar la condición laboral ya que sorprende la cantidad de agentes del programa social con trabajo Neike Chamigo en las salas barriales.

“Como habíamos anunciado, comenzamos nuestro trabajo con un relevamiento en los 36 Saps de la ciudad para conocer la situación en la que se está trabajando, aún no podemos dar datos precisos. Estamos avanzando bastante rápido, creemos que la semana que viene ya podremos dar los resultados de este censo”, comentó a El Litoral Sandoval.

A la vez, agregó que “este censo se realizó porque necesitamos saber la capacidad de los recursos humanos disponibles, los que están en actividad en las salas de atención primaria en los barrios y de otras áreas sanitarias municipales”. “Hicimos un relevamiento del personal y vimos muchos con planes Neikes u otros tipos de sistemas, desde la gestión anterior, que no les permiten tener garantías laborales en cuanto, por ejemplo, a su continuidad”, adelantó a este diario el funcionario comunal.

En este sentido, indicó que “se van a ir realizando capacitaciones para mejorar el servicio que brindan”. “Necesitamos fortalecer el trabajo de los agentes sanitarios quienes cumplen una labor muy importante ya que hacen un trabajo territorial, rastrillajes. Por lo tanto, vemos un poco relegada esta actividad”, sostuvo.

“La intención es trabajar con ese personal que no tiene garantías laborales para que vaya regularizando su situación, en cuanto a lo que es el monto de su salario y estabilidad laboral. Cuando hablamos de optimizar recursos, pensamos en un presupuesto, estamos muy ajustados y tenemos que rever algunas cuestiones, siempre manteniendo a la vez la mayor cantidad de gente posible para la atención de la salud”, señaló Sandoval y comentó que el miércoles por la tarde hubo una reunión donde se trabajó este tema.

Cabe recordar que cuando asumió como subsecretario, el doctor Sandoval adelantó a este medio que “estamos trabajando sobre una planificación en la cual tenemos que implementar un nuevo paradigma y trabajar en coordinación con Nación y Provincia”.

“Venimos a regularizar el trabajo en el sentido de armar equipos de salud, en algunos Saps no están conformados, faltan médicos y estamos trabajando en ello. Me refiero a armar una estrategia de trabajo según indican las instituciones sanitarias.

Esto tiene que ver con armar unidades de gestión territorial y de acuerdo con el área que se va a fortalecer, sumar profesionales como psicólogos o asistentes sociales”, dijo Sandoval a mediados de diciembre a este diario y agregó que “se hará fuerte hincapié en la promoción de la salud”.

El dato

La próxima semana darían a conocer los datos recabados por el relevamiento en los Saps, pero adelantaron que preocupa la situación inestable de trabajadores que tienen planes neikes.