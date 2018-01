Por el inicio de la segunda quincena de enero, el recambio turístico por vacaciones de verano, ayer ninguna de las empresas que van hacia Buenos Aires tenía pasajes disponibles. Además, destacan un marcado interés por Brasil y Mar del Plata pero hay pocos colectivos que van a estos destinos.

Si bien comentaron desde la oficina de la terminal que “el movimiento es similar a otros viernes de la temporada”, algunos pasajeros que quisieron comprar el pasaje a último momento debieron esperar para salir hoy. A la vez, estiman que la próxima semana haya un aumento en la demanda para destinos turísticos.

“Lo que sí aumentó la demanda son los colectivos que salen con agencias de turismo, hoy (por ayer) salieron dos completos. No se ha visto un mayor movimiento que otros viernes”, dijo a este medio Enrique de la Oficina de la Terminal de Omnibus de Corrientes.

Además, relató que “no hay pasajes hacia Buenos Aires por la alta demanda, los colectivos salieron repletos, los pasajeros que buscaban pasajes tuvieron que elegir otra fecha, no nos han informado si pusieron refuerzos”. “Hay sólo una empresa que hace combinación a Mar del Plata y los pasajeros deben esperar hasta siete horas en Retiro”, agregó.

“Hay una alta demanda en lo que es Brasil, ya que solo va la empresa Crucero del Norte y sale un día desde Mendoza y otro desde Salta, es decir, parte de la terminal dos veces por semana, durante el año solo una vez”, dijo y continuó: “No podemos decir que la terminal está abarrotada, pensamos que la semana próxima habrá más demanda, luego de la segunda quincena de enero cuando muchos ingresan a sus vacaciones”. Cabe recordar que de acuerdo a un sondeo realizado por El Litoral, un pasaje de ida en colectivo a Florianópolis cuesta $2.700, y para Camboriú vale $2.600. Estos tickets registran un aumento de unos 400 pesos aproximadamente, en comparación con el valor que tenían el año pasado.

Por otra parte, hay que recordar que dos de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos, Florianópolis y Camboriú sufrieron temporales y hay víctimas fatales.

La primera, fue declarada en estado de emergencia tras un fuerte temporal. Llovió en 48 horas lo que debe llover en todo enero, lo que provocó inundaciones, deslaves y rotura de rutas, sobre todo en el Este de la isla. El temporal también afectó a Camboriú. Por el momento se registraron dos muertos y no se reportaron víctimas argentinas.

Desde Corrientes, al igual que en el resto del país, continúa la demanda hacia estos destinos y las agencias de turismos no suspendieron los viajes.

Además, piden precaución por la fiebre amarilla, aconsejan vacunarse al menos diez días antes de viajar.