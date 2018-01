El Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional subió en diciembre 3,1% mientras que en el 2017 sumó 24,8%, casi ocho puntos porcentuales por encima del techo de la meta oficial (17%). En este contexto, en diálogo con una radio local, Miguel Calvete, presidente de la Federación Argentina de Supermercados Chinos dijo que algunos productos de la canasta básica llegaron a subir hasta un 35% el año pasado.

En este aspecto, destacaron que la suba del combustible fue una de las más determinantes en los incrementos. Cabe recordar que en diciembre pasado, sostuvieron que una familia necesita 534 pesos por día para no ser pobre. Mientras que el valor de Canasta Básica Alimentaria (CBA), que reúne la cantidad mínima de comida que necesita un grupo familiar promedio para subsistir y no caer por debajo de la línea de la Indigencia ascendió a $6,568,85 en noviembre y esto equivalente a 219 pesos por día.

Algunos de los productos de la canasta básica que más aumentaron fueron la carne y los lácteos, de acuerdo a notas publicadas por este medio. El primero sufrió subas al menos en la provincia en febrero, mayo y en noviembre. Estos se dieron por aumento del combustible y por inundaciones en otras provincias de donde se obtiene el producto.

De acuerdo a un relevamiento de El Litoral, hoy en promedio los costos de algunos de los alimentos indispensables son: Azúcar, 1 kilo (21,90); yerba de 500 gramos (45); leche en polvo de 800 gramos (100); 1 litro de leche (25) aceite 900 ml. (37); harina común de 1 kilo ( 8,29); papel higiénico por 4 unidades (23,90); un kilo de papa (15), un kilo de cebolla (15,99), un kilo de banana (39,99), seis huevos (15); un kilo de pan (26) y un kilo de bola de lomo (140). Cabe aclarar que muchos de estos productos no son de primera marca y algunos estaban con descuentos o promociones.

Teniendo en cuenta estos precios, comprando estos productos, una familia gasta $470 sólo en alimentos básicos. A esto se debe sumar el aumento del costo en las prepagas, cuotas escolares, impuestos, combustibles, telefonía, entre otros gastos.

Hay que destacar que el Indec informó que el Indice de Pobreza alcanzó en el primer semestre del año pasado al 28,6% de los habitantes de los centros urbanos, entre los cuales 6,2% son indigentes, por debajo de la medición de igual período del 2016 que arrojó valores de 32,2 % y 6,3% respectivamente.

Por otra parte, del último relevamiento del Instituto surgió que los rubros más alcistas en diciembre fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 17,8%; Transporte 3,2%; y Equipamiento del hogar 2,9%; en tanto, en el año ascendió a 24,8%; con 55,6% el rubro Vivienda; 34,1% Transporte y 31,5% Educación. Para el corriente año, en el Gobierno aspiran a sostener el sendero de la desinflación, aunque el mercado estima que una vez más no se alcanzará la meta.

En diálogo con este diario desde la FEC dijeron que “hay que orientarse hacia el futuro” y que las mejoras se verán de manera progresiva en el país, que la Nación está haciendo su trabajo.