Son 64 los jóvenes -hombres y mujeres- que el pasado 7 de noviembre culminaron un ciclo de capacitación de ocho meses que les permitió egresar como agentes penitenciarios en Paso de los Libres. Una ciudad en la que están desarrollando algunas tareas, pero aún no están incorporados efectivamente en la citada fuerza de seguridad y, por consiguiente, no percibieron haberes.

Ante esta situación, el diputado provincial oriundo de Libres, Alberto Yardín, fue hasta la Penitenciaría. Allí, le explicaron que los nuevos agentes hasta ahora ejercen como auxiliares de los 57 suboficiales y oficiales que están prestando servicios en esa alcaidía. “Me aseguraron que no portan armas y que tampoco tienen contacto con los presos. No obstante, están realizando tareas y, por supuesto, ellos quieren ser parte del personal y cobrar un sueldo”, indicó el legislador a El Litoral. Tras lo cual, comentó que “dialogué anoche (jueves) con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y hoy (ayer) con el referente de la bancada radical, Héctor López. Cuando les trasmití la preocupación por los 64 nuevos agentes, ambos se comprometieron a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno provincial”.

“Ahora, ya finaliza la feria administrativa así que el lunes buscarán si existe el decreto con los nombramientos y, en el caso de que aún no exista uno, lo haría el actual Gobernador. Incluso, el ministro de Seguridad le manifestó a un medio local que está garantizada la incorporación de los agentes penitenciarios”, comentó Yardín. Asimismo, destacó “confío en que en breve los 64 podrán ser incorporados efectivamente”.