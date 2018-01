“Somos varios los despedidos. Te llaman y te dicen que están avalados por una resolución y directamente te dejan sin trabajo. Estamos desesperados porque acá no hay fuentes laborales. No sabemos qué vamos a hacer”, contó una de las personas que hasta hace algunos días atrás prestaba servicios en la Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Al igual que otros empleados que estaban como “jornalizados”, pide que le permitan volver a trabajar. “O al menos que nos paguen esta quincena”, acotó en diálogo con este diario.

Sobre esto, comentó que “no sabemos a quién recurrir. El lunes, seguramente, vamos a intentar hablar con los concejales porque somos varios los que estamos hace años trabajando”.

En este marco, subrayó: “Lo único que queremos es seguir trabajando. Nosotros tenemos familia. No sabemos cómo vamos a seguir de esta forma, si ni siquiera nos pagaron la quincena que laburamos”.