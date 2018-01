El puertorriqueño Jonathan Rodríguez cerró prácticamente el triunfo de Comunicaciones sobre Quilmes de Mar del Plata con dos lanzamientos libres convertidos, con una peculiar mecánica de tiro, cuando quedaban 18 segundos de partido.

Rodríguez fue el goleador del equipo Aurinegro -junto con el estadounidense Eric Dawson, ambos con 17 puntos- y encabezó la levantada que le permitió a Comunicaciones revertir el curso del juego para celebrar con el 84 a 77 final su primera victoria en condición de local en fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El récord actual del mercedeño es de 2 juegos ganados (ambos frente a Quilmes) y 7 perdidos.

El nacido en San Juan de Puerto Rico no ocultó su alegría una vez concluido el juego y destacó que “gracias a Dios pudimos sacar esta importante victoria que necesitábamos”.

Rodríguez llegó con un muy buen promedio de puntos en su paso por la Liga de México y frente a Quilmes demostró su afinidad con el aro. “Eso lo que más me gusta. El profe me ha dado la oportunidad de anotar puntos, que es lo necesario para poder seguir obteniendo victorias”, remarcó.

El boricua recordó el final del partido anterior, que se escapó en casa frente a Ciclista Olímpico de La Banda, y sostuvo que “por suerte en este cierre no fallamos. El partido pasado dominamos todo el juego y no lo pudimos terminar. Este juego con Quilmes fue al revés, porque fuimos casi todo el juego abajo y lo pudimos cerrar mejor y ganarlo”.

La victoria significó un desahogo para el plantel y una inyección anímica para encarar con la mejor predisposición la dura gira que se viene por Formosa y la capital correntina. “Es muy importante para el equipo esta victoria. Era algo que necesitábamos para mentalmente sacarnos esa racha que teníamos de derrotas, así que para nosotros fue muy importante”, ponderó.

Respecto a su rol en el equipo dirigido por Fernando Rivero, expresó que “me siento muy bien aquí. Me han tratado como familia, el coach me ha dado mucha confianza, los compañeros también, así que me siento muy a gusto aquí. La idea es seguir ganando para poder llegar a los playoffs”.

Antes de despedirse no dejó de hacer referencia a su familia que lo acompaña en Mercedes por estos días: “La verdad es que mi esposa y mi hija son mi motivación, así que gracias a Dios las tengo aquí conmigo”, se alegró.