El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, confirmó que la próxima semana se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés para definir la posibilidad de una convocatoria a sesiones extraordinarias. Entre los proyectos a tratar, se menciona la adhesión al pacto fiscal que la Nación reclama.

“No hemos hablado con el gobernador Gustavo Valdés, recién la próxima semana tendré la primera reunión institucional como presidente de la Cámara y allí vamos a definir si habrá sesión extraordinaria en febrero, o no”, dijo Cassani en declaraciones a Radio Sudamericana.

En cuanto a la conformación de las comisiones definitivas, el legislador provincial manifestó: “En febrero vamos a comenzar a trabajar en eso, en la primera sesión ordinaria de marzo debemos conformar las comisiones definitivas y trabaremos para que todos los partidos tengan representación en las comisiones y, de esa manera, haya una participación equilibrada”.

La semana pasada el Gobierno nacional habría enviado un ultimátum a las provincias que aún no tienen el aval legislativo para el “Consenso fiscal”, que 23 gobernadores firmaron con Mauricio Macri.

En Corrientes tampoco se trató, pese a que el ex gobernador Ricardo Colombi había anunciado que se discutiría en las sesiones extraordinarias. Todo indica que comenzará a analizarse en febrero.

El oficialismo provincial no tendrá muchos inconvenientes en lograr el aval para el pacto fiscal, ya que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

En el inicio de 2018 ya 14 provincias -poco más de medio país- adhirieron, vía sus Legislaturas al amplio Pacto Fiscal que los gobernadores (menos San Luis) sellaron en noviembre con Mauricio Macri y que significó el fin de la millonaria y amenazante puja en la Corte por la actualización del Fondo del Conurbano bonaerense.

Se trata de un paso obligado -junto con el aval del Congreso, cosechado el 21 de diciembre- para que entre en vigencia el entendimiento y se dispare así el mix de cumplimiento de metas y de compensaciones de fondos negociados arduamente con Balcarce 50.

Pero la asignatura que aún pende en el resto de los distritos no preocupa a la Casa Rosada, que confía en tener sumado al lote a todos los mandatarios antes de marzo.

“Entre enero y febrero van a sancionar todas las adhesiones”, aseguraron desde despachos nacionales