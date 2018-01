El intendente Eduardo Tassano se refirió a la auditoría que se realiza en la Caja Municipal, y confirmó que realizarán denuncias penales a quienes estén involucrados en irregularidades, pero una vez que las mismas sean comprobadas. También remarcó que “está muy firme” la posibilidad del pago del plus a trabajadores municipales, que sería de $500 a $1.000.

En referencia a la situación de la Caja Municipal, dijo: “Sabemos que hay algunas cosas que no se hicieron bien, vamos a investigar como corresponde para ser serios y deslindar responsabilidades”, manifestó Tassano.

“Vamos a realizar las denuncias correspondientes, pero para eso tenemos que tener información, sino decimos cosas e involucramos gente sin sentido”, sostuvo.

Tassano se refirió luego a la posibilidad de pagar un plus a los empleados municipales: “Sigue siendo una posibilidad muy firme, estamos estudiando algunas cuestiones porque queremos ser serios”.

“Es probable”, respondió el Intendente cuando se le consultó sobre si la suma podría rondar entre los 500 y 1.000 pesos.