Los solistas instrumentales presentan propuestas nuevas, obras propias y clásicos chamameceros. “Quisimos recuperar una tradición del guitarrista solista y al mismo tiempo buscamos darle un espacio preponderante a la guitarra”, explicaron desde la organización. En este sentido agregaron que “los invitados además vienen de distintas formaciones y pondrán en evidencia la amplia riqueza que ofrece el género. Algunos coquetean más con la formación académica y otros dejan ver la tradición en su estado puro”, señalaron.

“Este año completé la convocatoria, como todos los años, para poder participar de la Fiesta del Chamamé. Tiempo después recibí desde la organización la invitación de no presentarme como grupo sino que lo hiciera como solista instrumental”, cuenta en comunicación telefónica con este medio Fernando Acevedo. El músico estará el martes 16. El ya ha recibido en otras ocasiones distinciones y obtuvo reconocimiento en Pre Fiestas del Chamamé, pero ahora llegará por primera vez como solista instrumental en guitarra.

“Siento una gran expectativa; siempre me preparo con cosas nuevas para la fiesta. Los temas comienzo a trabajarlos desde el mes de julio con adaptación; me gusta llevar obras de acordeón a la guitarra. Es una ardua tarea llevar el swing de acordeón a la guitarra, hacer por ejemplo temas de Roque González no es sencillo”, explica.

“A medida que van sucediendo los días tengo muchas expectativas porque no es fácil tocar solo ante tanto público. Me estoy preparando para dar lo mejor de mí en cada acorde, en cada tema”, desliza confiado. La tensión que en algunas ocasiones Fernando Acevedo pone en la música ahora se traslada a sus sentimientos internos, su voz, su respiración entrecortada. “Al escenario Osvaldo Sosa Cordero lo conozco desde chico, antes desde afuera y después desde adentro. Con los Hermanos Britez o con Carolina Rojas fueron otras sensaciones. Ahora tocar como solista será un impacto diferente a todo lo que haya hecho. Siento al mismo tiempo un gran alivio porque el público es muy respetuoso de lo que sucede en el escenario. El silencio que hay se siente y en en algún punto es un acompañamiento para el músico”, advierte. “Hace mucho tiempo que no toco solo. No digo que sea fácil tocar con el grupo, pero la responsabilidad cuando tocás con grupalmente está repartida y las miradas también están desconcentradas. Ahora estará todo concentrado en lo que haga o deje de hacer. Vengo trabajando en un estudio más profundo para hacer algo bueno, llevo por estos días un entrenamiento intenso como si fuera a jugar el Mundial. Es muy grato poder mostrar lo que vengo trabajando desde muy chico. Tengo una formación académica, pero he escuchado mucho chamamé tradicional. La formación académica hoy me ayuda a poder tocar como solista y me brinda herramientas para resolver determinadas cuestiones musicales”, aclara. Fernando Acevedo interpretará “El tero”, “Kilómetro 11” y un tema del recordado Horacio Castillo. “El repertorio se basa en lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Hago chamamé instrumental de acordeonista. Estoy preparando para esta ocasión una versión inédita que es “El tero” de Ernesto Montiel en guitarra. No es fácil, pero voy explorando en profundidad el tema para encontrar el punto justo donde explotar con la guitarra.

Quiero que suenen distintas cosas y tenga ese efecto para que suene lo más parecido posible al pájaro. Además voy tocar una adaptación mía de “Kilómetro 11” con la que gané la Pre Fiesta del Chamamé”, concluye Acevedo.