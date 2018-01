Frodo Peralta: “el pais tiene una tradicion guitarristica muy importante”

Siguiendo con esta línea de las guitarras, en la segunda noche estará en el Anfiteatro Cocomarola Oscar Frodo Peralta, quien llega desde Misiones con composiciones propias y con algún homenaje. “He tomado con mucho agrado esta invitación. Me pone contento que la guitarra tenga un lugar destacado en la Fiesta.

El chamamé ha tenido tantos baluartes guitarristas a lo largo de la historia que este segmento es muy especial. Por nombrar algunos podemos citar a Antonio Niz, Mateo Villalba, Rudi Flores, entonces me parece genial que la guitarra ahora tenga ese lugar de privilegio del guitarrista solo en contacto directo con el público del Anfiteatro Cocomarola” destaca.

Frodo viene trabajando como solista desde hace cuatro años. La organización de la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé le propuso que se presentara solo y formara parte de este ciclo especial. “Creo que este espacio además de puntualizar sobre la tradición de la guitarra en el género también responde a la tradición de grandes guitarristas que ha dado y tiene la Argentina. Hay muchos solistas que tenemos como país y está muy bueno ponerlo en valor”, subraya.

“Conozco el anfiteatro Cocomarola. He ido a tocar con el grupo Materere Cuarteto. La Fiesta a nivel nacional me parece algo hermoso lo que están haciendo; al margen de lo que pide el mercado se están mostrando artistas muy importantes fuera del circuito masivo. Rudi Flores, por ejemplo, es del género y ha compuesto obras increíbles, el tiene su espacio en esta fiesta, pero está ausente en otros festivales importantes del país”, advierte.

La formación académica de Frodo Peralta lo llevó a estudiar en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, es licenciado en música e hizo la orientación en composición académica. La formación de la guitarra en cambio la llevó por otros caminos más azarosamente.

“Trato de ser criterioso con lo que voy a mostrar en cada lugar en que me presento. En el caso de la Fiesta Nacional del Chamame voy a mostrar temas más chamameceros, pero me gusta también la música de cámara, cuarteto de cuerda, cuarteto de saxo, dúos de guitarra, entre otras. Me estoy preparando bien, voy a tocar composiciones mías y también de Rudi Flores, un referente indiscutido de la Fiesta”, subraya.

“Seguro tocaré un tema que compuse dedicado a Facundo y Samuel Rodríguez, dos grandes guitarristas y muy buenas personas. Le hice un chamamé que se llama ‘Rodríguez Kuera’.

Este tema surgió hace un año cuando volví de la Fiesta del Chamamé, tiene además un color y una rítmica cercana a la forma de tocar de Antonio Niz.

Tengo también composiciones dedicadas a Cachito Bernal, llamando “A Cachito”, y un tema dedicado a mis padres, entre otros”, cuenta.

Hoy Frodo Peralta traerá sus colores y sus mixturas chamameceras en horario central de la Fiesta Grande.