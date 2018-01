Hay productos que no se abastecen

De acuerdo al relevamiento de los Precios Cuidados realizado por la Defensoría de los Vecinos, existen productos que no son abastecidos por los proveedores porque estos quebraron o no se informa qué paso con ellos. Según advirtieron, los mismos están exhibidos y forman parte de una lista con acceso al público consumidor.

Algunos de estos son: agua saborizada con gas sabor naranchelo H2 OH, gaseosa Pepsi Light, harina de trigo Caserita, jugo en polvo naranja y naranja durazno Verao, leche entera y parcialmente descremada Larga Vida con calcio, queso untable clásico Verónica, mayonesa light BC La Campagnola, mermelada de durazno light Arcor, crema dental triple 123 extra fresh Kolynos, lavandina clásica concentrada Querubín y lavandina concentrada Ayudín.