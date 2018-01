Combustible: a pesar de los anuncios, no hubo cambios en las pizarras de las estaciones de servicio locales

A pesar de la confirmación de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (Fecac) de que la empresa Oil iba a incrementar un 6% el valor de sus combustibles en la jornada de ayer, las pizarras de las estaciones de servicio locales y de diferentes banderas no modificaron sus costos y el precio del litro de nafta Súper en YPF, Axion y Oil se mantiene en $25,99, mientras que en Axion tiene un costo de $ 26,89.

Incremento

El Litoral realizó ayer a la tarde una recorrida por las estaciones de servicio y a pesar de que desde Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (Fecac) informaron que desde las primeras horas del día se implementaría el aumento del 6%, en la terminal local de Oil no se produjo modificación alguna en los precios, por lo que la nafta premium mantiene su costo de $28,90, súper $25,90; diesel $21,60 y diesel D10 $25. Mientras que en YPF el litro de la nafta súper tiene un costo de $25,99; Infinia $28,99; diesel 550 $21,78 e Infinia diesel $25,31. En Axion el precio no varía mucho ya que el litro de súper vale $25,99; premium $29,44; diesel $22,19 y Euro diesel $25,65. Shell ofrece la súper a $26,89; V-Power $29,89; diesel $22,59 y V-Power (diesel) $25,99.

En cuanto a las expectativas y posible fecha de la implementación de los precios del crudo, desde las operadoras indicaron que hasta el momento no cuentan con indicaciones para modificar las pizarras. Aclararon, no obstante, que una vez que YPF sube los costos, el resto de las firmas se pliega a esta medida.

En este sentido es necesario tener presente que los cambios de precios en algunas proveedoras se producen a las 00, mientras que en otras las modificaciones se dan en cualquier horario.

Causas

En consideración a las variables que provoca la suba, la presidenta de la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecra), Rosario Sica, aseguró que “el incremento ya estaba decidido aplicarlo desde el primero de enero, pero no se animaron porque hay mucho malestar en la gente que está soportando aumento tras aumento en todo los servicios”.

La posible modificación de precios en la pizarra tiene que ver con la variación del valor del dólar, que pasó de $17,46 a superar los $19 en diciembre, cuando se registró el último aumento de los combustibles, “por lo que las compañías no quieren seguir perdiendo plata”, resaltó Sica.