La asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medhes), el último viernes realizó un acto en conmemoración a Elida Goyeneche por cumplirse 40 años del día en que fue secuestrada y desaparecida en Goya. En paralelo, junto con otros organismos, preparan una presentación para objetar la prisión domiciliaria concedida al ex capitán Alberto Silveyra Escamendi, quien en el 2011 precisamente fue condenado por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos contra la docente y también contra Abel Arce.

“Su mamá bajó del auto para averiguar por la colonia de vacaciones que en ese momento funcionaba en el club Doña Goya. Elida y sus hijos, Clarisa y Oscar, quedaron a esperarla en el interior del vehículo hasta que dos personas ingresaron y se los llevaron con rumbo desconocido”, recordó una de las integrantes de Medehs y esposa de uno de los desaparecidos durante la dictadura militar, Gladys Hanke.

Si bien -continuó- la progenitora de la docente, cuyo esposo ya había asesinado el año anterior en Paraná (Entre Ríos), gritó desesperadamente para intentar que detuvieran el rodado, no lo logró.

Entonces, fue hasta la comisaría local a denunciar lo sucedido. Horas después, “el auto apareció llamativamente en un camino ubicado detrás de los terrenos del Regimiento. Sin embargo, en el interior sólo estaban los niños”, señaló Hanke, quien remarcó que “de Elida nunca se supo más nada”.

No obstante, familiares, amigos e integrantes de Medhes nunca renunciaron a la búsqueda. Y en ese proceso, recién en el 2011 lograron que fueran condenadas seis personas por las desapariciones de Elida Goyeneche de Sobko y de Abel Arce, “que en aquel momento estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio y militaba en la Ligas Agrarias”, acotó Hanke. Precisamente, en el marco de esa causa (Panetta), que incluía privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a otras 27 personas que entre 1976 y 1978 fueron víctimas del grupo de tareas en Goya, condenaron a seis personas. En el caso de Silveyra Escamendi, que en aquel momento estaba a cargo del Ejército en la comuna correntina, recibió una pena de 25 años de prisión.

Estaba cumpliendo esta condena en la cárcel pero, días atrás, la Justicia Federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. “Justo la resolución fue durante la feria judicial y eso complicó un poco las cosas, pero ahora ya tenemos la resolución en la que argumentan que por cuestiones de salud le permitieron que siga cumpliendo su condena en su casa”, comentó Hanke. No obstante, ratificó que apelarán ese dictamen judicial.

Es que no renuncian ni al pedido de justicia ni a la búsqueda de Elida, que está “¡presente, ahora y siempre!”.

El dato

En la causa Panetta, las condenas fueron por el secuestro y desaparición de Goyeneche y Arce, como así también por la privación ilegítima de la libertad y torturas a otras 21 personas.