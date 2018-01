“Vi carpas derretidas”, contó turista de La Pampa, uno de los lesionados

Nazareno, es un joven oriundo de Santa Rosa, La Pampa, quien ayer estuvo cerca del lugar de la tragedia y contó que luego de la potente descarga pudo observar “dos carpas como derretidas”.

Fue uno de los lesionados que fue asistido en el hospital “Ricardo Billingurst”.

“Estaba durmiendo y de golpe se sintió un ruido y salí corriendo de la carpa hacia el salón de usos múltiples. Vi mucha gente y que había fuego en dos carpas que estaban como derretidas”, aseguró el testigo al portal Ituzaingó Ya.

Agregó además que “la gente corría de un lado a otro, estaban shokeados y yo me sentí mareado, por eso no recuerdo mucho. Las personas que estaban al lado ayudaron a los lesionados”, argumentó.

“Todo fue muy rápido en milésimas de segundos. Fue un hecho muy lamentable y estamos todos muy conmocionados todavía por lo que pasó en el camping, mucho más por los familiares de los fallecidos”, expresó.

“El destino es así, no logré ver a los fallecidos sólo a los lesionados y las carpas que se prendieron fuego ya que estaban cerca de la mía”, sostuvo el joven que admitió que es la primera vez que visita Ituzaingó.