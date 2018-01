Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Diego Schwartzman serán las tres raquetas de la Legión Argentina que debutarán en la primera jornada del cuadro individual del Abierto de Australia, que también contará con la participación de Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Horacio Zeballos.

Schwartzman, ubicado en el 26° puesto del ranking de la ATP, jugará por la primera ronda frente al serbio Dusan Lajovic (75°) en el segundo turno de la cancha 22 del Melbourne Park, no antes de las 23.30 de Argentina.

El porteño tiene como mejor performance en los Grand Slam los cuartos de final del US Open 2017, en tanto que en el certamen australiano quedó eliminado en la primera ronda en 2015 y 2016 y alcanzó la segunda en 2017.

Otro de los argentinos que debutará en el primer día de competencia será Delbonis (67°), que tendrá como rival al experimentado luxemburgués Gilles Müller (25°) en el segundo partido del court 10. La mejor actuación del azuleño en un Grand Slam se registró justamente en Australia: en 2016 alcanzó la tercera ronda.

Por su parte, Mayer (52°) enfrentará al joven chileno Nicolas Jarry, de 22 años y 99° del mundo en el cuarto turno de la cancha 12, ya entrada la madrugada argentina. El correntino no compitió en la última edición de Australia y sus mejores actuaciones en suelo oceánico fueron en 2014 y 2015, cuando cayó en segunda ronda.

El Yacaré en los certámenes previos quedó eliminado en primera ronda en Brisbane y octavos de final en Sydney, en ambos casos por torneos ATP 250. En el primero de ellos llegó hasta la final de dobles junto con el marplatense Horacio Zeballos.

Para el lunes quedará el debut de los otros representantes nacionales. La principal raqueta argentina, Juan Martín del Potro, se medirá con el joven estadounidense Frances Tiafoe (79°), de apenas 19 años.

El tandilense, quien viene de perder la final del ATP 250 de Auckland ante el español Roberto Bautista Agut y desde el lunes volverá a ser top ten, será su regreso a Australia tras tres años de ausencia como consecuencia de sus lesiones en la muñeca izquierda. En este certamen accedió a cuartos de final en 2009 y 2012.

Los otros dos argentinos que debutarán el lunes serán el bahiense Guido Pella (56°), que tendrá una dura parada ante el austríaco Dominic Thiem (5°), y el marplatense Horacio Zeballos (66°), que se las verá con el italiano Fabio Fognini (27°).

Los máximos favoritos a quedarse con el certamen son el español Rafael Nadal, número uno del mundo, que debutará ante el dominicano Víctor Estrella Burgos (81°), y el suizo Roger Federer, número dos y defensor del título, que chocará con el esloveno Aljaz Bedene (51°).

Nadal encabeza el cuadro individual y podría ser el adversario de Mayer en segunda rueda, en caso que ambos ganen en sus respectivos debuts.

A los argentinos ya mencionados podría sumarse el cordobés Andrea Collarini, que anoche disputaba la última ronda clasificatoria ante al checo Vaclav Safranek.