El plantel de Regatas Corrientes encara un duro mes de enero, con nueve partidos pautados por la Liga Nacional de Básquetbol, sin olvidar que el primer fin de semana de febrero será anfitrión por la Liga de las Américas. Por estas razones necesita recuperar lesionados y cuanto antes poder contar con la totalidad de su rotación.

Desde que acabó el receso de fin de año, el Fantasma ya afrontó los compromisos frente a Boca Juniors, La Unión de Formosa (ambos en Corrientes), Ciclista Olímpico de La Banda y Quimsa (los dos en Santiago del Estero). Ganó dos y perdió en los restantes juegos, y le quedan aún cinco partidos más en el primer mes del año.

Sin pausas, los dirigidos por Gabriel Piccato ya se preparan para su próximo juego, el primero de una semana con compromisos en casa en el estadio José Jorge Contte.

Mañana recibirán a Ferro Carril Oeste y el miércoles será el turno de Comunicaciones de Mercedes.

Luego, el Fantasma saldrá a la ruta rumbo a Córdoba donde visitará a Instituto el lunes 22 de enero (Regatas no le pudo ganar en la temporada en tres partidos) y a Atenas (miércoles 24 de enero).

Cerrará un largo mes de enero, el lunes 29 como local de Ciclista Olímpico, para luego sí enfocarse en la primera fase de la Liga de las Américas, cuyo grupo C se jugará en el estadio del parque Mitre del 2 al 4 de febrero próximo. Por este torneo el Fantasma tendrá juegos consecutivos en esos tres días (Macabi y Hebraica de Uruguay, Estudiantes de Concordia y Leones de Ponce, Puerto Rico), con el objetivo de ser uno de los dos equipos que clasifique a semifinales.

Enfermería regatense

Mientras Regatas estaba de gira por Santiago del Estero, en Corrientes, el pivote Fernando Martina trabajó junto con el preparador físico Guillermo Stieg para adelantar su regreso a las canchas.

El cordobés que ya no había jugado en Concordia, en el último partido de 2017 ante Estudiantes, sintió molestias frente a La Unión de Formosa, por lo que no disputó el segundo tiempo de ese partido y se perdió la gira santiagueña.

Martina viene recuperándose de una hernia discal lumbar aguda, demostrando una acelerada puesta a punto, dado que ya trabajó en cancha y realizó lanzamientos al aro, lo cual despierta expectativas de tenerlo en la rotación en el corto plazo.

En tanto que el escolta Paolo Quinteros, que no jugó en la capital santiagueña, con una distensión del isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió en el cierre del triunfo en La Banda, tiene para una semana de recuperación, por lo que no será de la partida ante Ferro ni Comunicaciones.

En contrapartida, finalmente después de un mes, regresó ante Quimsa el estadounidense Leemire Goldwire, lesionado en el juego contra Ferro del 4 de diciembre último, con un desgarro en el gemelo de la pierna derecha. En 15 minutos en cancha, durante la dura derrota frente a Quimsa, el base marcó 16 puntos, siendo goleador de la noche junto con Torin Francis, producto de 2/2 en simples, 1/2 en dobles, y 4/8 en triples.