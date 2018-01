La semana pasada un bebé de 18 meses murió tras caer dentro de una pileta en una guardería en la localidad cordobesa de Anisacate. Ante esto, El Litoral consultó al director de Emergencias Sanitarias (DES 107) Gustavo Imbelloni, sobre las precauciones que se debe tomar. Además, directores de centros de salud y el subsecretario de Salud de la Municipalidad, hablaron de los cuidados que hay que tener en esta época del año.

“Respecto a las piletas hay que contar con una seguridad doméstica sobre todo en los menores, tiene que haber un perímetro de seguridad para que no haya un acceso directo. Muchas veces en los domicilios, sobre todo en esta capital, hay casas con piletas de lona. En horas de la siesta es costumbre dejar a los chicos solos y los padres van a dormir, esto debe cambiar ya que no pueden dejar de estar sin la vigilancia de un mayor”, dijo Imbelloni a El Litoral.

En relación a casos locales, indicó que “esto ha ocurrido, el último caso que recuerdo es el de un chico discapacitado en capital, también hubo en el interior en casas quintas”. “Hubo situaciones donde se salvaron porque han sido rescatados a tiempo”, comentó.

“En toda situación donde hay un accidente por ahogamiento se procede, si no hay signos de vida, con reanimación cardiopulmonar, se hace un ejercicio en el pecho para quitar el agua de los pulmones y para que el corazón vuelva a latir. Es importante que llamen de forma inmediata al 107”, explicó el doctor.

Por otra parte, en cuanto a las urgencias que están atendiendo en las últimas semanas, dijo que “por las altas temperaturas y sobre todo en personas mayores que están medicadas por hipertensión, se produce deshidratación, la persona que tiene una enfermedad crónica debe consultar con su médico por la medicación para que haga un ajuste”. En este sentido, también se refirió el director del Instituto de Cardiología de Corrientes quien dijo: “No es que deben dejar de tomar la medicación, simplemente hay que consultar a su médico para bajar la dosis o que haga ajustes que crea necesarios, cada enfermo cardiovascular tiene sus antecedentes no son iguales y no pueden tratarse de la misma manera”.

Respecto a la deshidratación, también se refirió el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Arturo Sandoval, quien expresó a este diario que “se están presentando en los Saps los mismos casos que surgen cuando hay altas temperaturas, hay casos de deshidratación y por ello pedimos que consuman mucha agua”.

El doctor Imbelloni también se refirió a los cuidados que se deben tener cuando una familia viaja en auto y recordó las normas básicas.

“Hay mucha exigencia sobre todo los que viajan a países vecinos en cuanto a los asientos de los menores y que, tanto estos como los adultos, usen el cinturón de seguridad. Se hace mucho hincapié en el cinturón y sobre todo en las motos, en el uso del casco. Como anexo al calor hay que ingerir agua y bebidas frescas, evitar ejercicios durante la siesta y si hacen viajes largos tener en cuenta dónde hacer los descansos, se producen muchos accidentes en la ruta por el despiste de autos”, aconsejó el director del 107.

En cuanto a intoxicaciones, desde el Hospital Vidal y Llano recomendaron tener precaución y no consumir alimentos que hayan sufrido un corte en la cadena de frío. “Se presentan hasta cuatro casos por día por intoxicación y durante fines de semana se duplican”, dijo Horacio Sotelo y Silvia Bonasies relató que “se han registrado más que intoxicaciones, mezclas de alimentos y bebidas”.

Cabe recordar, que los que viajan a Brasil deben vacunarse contra la fiebre amarilla por casos fatales en este país. En el Llano hay un promedio de cien personas por día que van a aplicarse la dosis.