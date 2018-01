Suspensión de la segunda noche de fiesta en el anfiteatro

Debido a las intensas lluvias registradas durante la jornada de ayer, el Instituto de Cultura de Corrientes suspendió la segunda noche de la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé y 14ª Fiesta del Chamamé del Mercosur en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Desde la organización también confirmaron que los artistas de esa velada no serán reprogramados.

Vale recordar que anoche debía presentarse Juancito Güenaga, Trébol de Ases con Gustavo Miqueri, Rudi Flores y Ernesto Méndez, Amboe, el brasileño Aluisio Rockembach, Aníbal Maldonado, también el Trío Delvalle, Fernández, Galarza. Tilo Escobar, Tito Gómez, Gabino Chávez, el ganador pre fiesta de la subsede Entre Ríos Rodrigo González y el grupo Nuevo Amanecer entre otros.

Quienes hayan comprado entradas para esta velada podrán utilizarlas en cualquiera de las ocho noches chamameceras que restan, no obstante las invitaciones especiales de hoy pierden total validez.