Según la Came, la temporada 2018 tiene un comportamiento atípico

Unas 5,7 millones de personas visitaron distintos puntos del país durante la primera quincena de enero, con un gasto de $22.400 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Durante las dos primeras semanas del año, 5,7 millones de personas viajaron por Argentina, 6% más que en la misma época de 2017, con una estadía promedio de 4,3 días (algo menor de lo habitual) y un gasto diario aproximado de $920. En lo que va de enero, los turistas llevan gastados $22.400 millones, 28,5% más que en la primera quincena de enero 2017.



"La temporada 2018 viene presentándose con comportamientos atípicos. Los turistas viajan más salteado, estadías cortas pero con una o dos frecuencias en la estación veraniega, buscan playa, seguridad, precio, calidad, propuestas culturales y recreativas, además de cercanía", según CAME. Por otra parte, alrededor de 1,5 millones de turistas se fueron a veranear a las playas uruguayas, chilenas o brasileñas

.

Sólo a Uruguay se estima que habrían llegado 750.000 argentinos en la primera quincena, que es la más fuerte, y a Brasil 400.000. "Para los que buscan turismo-shopping el país no es competitivo, para el resto sí. Comer, dormir y cargar combustible, sale lo mismo o menos en la Costa Atlántica que en las playas vecinas", indicó CAME.