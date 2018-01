Alberto Medina Méndez

Es interesante descubrir la enorme cantidad de cuestiones relevantes que las agendas de estas provincias del Norte tienen como denominador común. Claro que también es muy fácil identificar las múltiples diferencias.

Se podría escribir, posiblemente, un tratado sobre esas coincidencias y disparidades, pero hoy vale la pena detenerse un poco en un aspecto de la coyuntura política que tiene que ver con el horizonte de las reelecciones.

Los actuales gobernadores del Nordeste argentino están en condiciones de aspirar a una renovación de sus mandatos. Esto no es un problema en sí mismo, pero sí una eventualidad que enmarca la realidad política regional y que amerita tenerla en cuenta a la hora de analizar los escenarios futuros.

Domingo Peppo del Chaco y Hugo Passalacqua de Misiones iniciaron sus mandatos en 2015. El eterno Gildo Insfrán transita su sexto período como gobernador. En Corrientes, Gustavo Valdés recién inició su tarea en 2017.

Ninguno de ellos está impedido de hacerlo; por lo tanto, todos ellos pueden buscar su reelección. También lo podría hacer la mayoría de los intendentes. Es una pretensión totalmente válida, amparada por el texto de las Constituciones Provinciales que habilita expresamente esa oportunidad.

El mecanismo que permite extender una gestión por un período más, con todas las variantes imaginables es, más allá de lo polémico y controversial, sólo un engranaje natural del sistema democrático contemporáneo.

Mucho se podría decir acerca de si esto es positivo o si sólo trae consigo más problemas que soluciones. Lo concreto es que está en el bolillero. Lo que resta ahora es analizar cómo moverán las piezas los protagonistas del presente en este tablero político bajo las reglas de juego imperantes.

Salvo el caso de Insfran en Formosa, que participó activamente del proceso de reforma de la carta magna provincial, esa que permitió la reelección indefinida, los otros gobernadores conviven con un esquema que ya estaba funcionando cuando ellos fueron electos por el voto popular.

Dadas estas especiales circunstancias, lo que queda por saber ahora es cómo actuarán en este contexto, cómo administrarán su importante cuota de poder de cara a lo que plantea el horizonte político de corto plazo.

Una observación superficial de la experiencia reciente, no sólo de la región, sino también de lo que ocurre en otras latitudes con esta chance de renovar mandatos, confirma que se recorre el primer período buscando el segundo.

Ese modo de concebir el poder empuja al líder de turno a instalar una impronta excesivamente enfocada en lo estrictamente electoral, priorizando siempre la seducción a los votantes por sobre cualquier otra cuestión.

Hay bastante consenso en que se ralentiza la tarea de los gobernantes. Se postergan las cuestiones trascendentes porque la mira está puesta en los próximos comicios y no en abordar los cambios más profundos y urgentes.

Si bien son pocas, existen excepciones a esta regla, pero la norma sigue diciendo que aquel gobernante que transita su primer período se obsesiona con la posibilidad de aspirar al siguiente y trabaja concentrado en ello.

En el caso concreto del Nordeste argentino y de sus actuales primeros mandatarios, todo esto es sólo mera especulación. Nadie sabe, a ciencia cierta, qué merodea en la mente de quienes conducen estas provincias.

Lo indiscutible es que el desenlace de este eterno dilema condiciona, en buena medida, el porvenir de sus habitantes. En el caso de Formosa, Chaco y Misiones, la próxima elección a gobernador está a la vuelta de la esquina.

En 2019 se definirá el futuro de tres de los cuatro gobernadores de esta zona del país en un año político muy particular, con la posibilidad de que la reelección presidencial también quede en el centro de la escena. Todos ellos podría seguir interactuando, por algún tiempo más, si los electores de cada uno de sus distritos así lo deciden cuando vayan a las urnas.

Ahora, las cartas están sobre la mesa y el gran interrogante es cómo enfrentarán esta disyuntiva los máximos referentes. Saben que la política es muy importante y que sus decisiones tienen impacto en lo cotidiano.

La gente pretende que la clase política priorice la búsqueda de las verdaderas soluciones, que encaren las inmensas reformas pendientes para que se pueda mejorar efectivamente la calidad de vida de los ciudadanos.

El arte de la política moderna está en aprender a dosificar exactamente los ingredientes para ese necesario equilibrio entre las genuinas demandas de esa sociedad que los votó y sus legítimos proyectos políticos personales.

Nadie pretende que los políticos se conviertan en seres asépticos y neutrales, exentos de defectos. Después de todo, ellos sólo son el emergente de sus comunidades y no resulta razonable exigirles perfección.

Lo que sí parece sensato es reclamarle a la política que anteponga lo importante, que recuerde que los votantes están ahí, mirando, observando, que tienen memoria y la utilizan para premiar o castigar a sus dirigentes.

La sociedad espera que quienes les pidieron oportunamente su apoyo se ocupen ahora de sus problemas terrenales y que los políticos tengan el coraje suficiente para encarar las transformaciones que tanto se precisan.