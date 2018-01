Botellas de Gres: el objeto y la historia

Gladys Acevedo (*)

En el día de reyes vivimos un momento muy particular en el Museo Gauchesco Curuzú de la ciudad de Goya. Los obreros que realizaban trabajos de remodelación en el patio encontraron a 80 centímetros de profundidad unos objetos que llamaron su atención. Ya advertidos de la posibilidad de que se encontrara algo, dado que el museo está emplazado en pleno casco histórico de la ciudad, me notificaron. Sin dudas mi alegría fue inmensa al advertir, que efectivamente, allí había las llamadas botellas de Gres o botellas “chancho” como comúnmente se las denominaba por su forma y color. Estas botellas de cerveza o de whisky se comienzan a importar en el país desde la ciudad de Gres, Inglaterra a partir de 1820, dado el gran costo del vidrio que todavía no se producía en serie. La cerámica de Gres era famosa por su durabilidad y resistencia, a tal punto que sus envases fueron reutilizados por los obreros como base de pisos. También con el tiempo se le ha dado otro uso como el de florero o el clásico candil para alumbrarse en el campo. Sin dudas, estas botellas chanchos han estado presentes como objetos cotidianos en el devenir de la historia goyana y del país. Es probable que estas botellas hayan ocupado un espacio muy importante en las estanterías del boliche de nuestra “Ña Goya” o su marido Bernardo de Olivera haya servido a algún que otro marinero que se haya acercado a las costas de nuestro puerto a comercializar. Y no dejemos afuera de esta historia a Camila O’Gorman, a Uladislao Gutierrez y al cura Michael Gannon y a tantos otros protagonistas de la historia que han pasado por la Villa de Goya. Estas botellas recién dejan de importarse en el país a partir de 1916. Desde allí pasan a tener su propio protagonismo como objeto de colección y como una parte importante de nuestra historia.

Ese día de reyes, también otros objetos no menos importante vieron la luz del cielo goyano luego de muchos años, como un punzón o corta hierro enorme con el cual se debía cortar las vigas de quebracho con el que fue construida la casa donde actualmente se halla el museo y que data del 1900. También se ha encontrado la manija de un balde de aljibe con terminaciones en forma de flor, una diminuta botella de aceite de resino y numerosa cerámica rota. Seguirán las excavaciones en el patio y con ella la esperanza de que aparezcan más objetos que formaron parte de la vida de nuestros antepasados en la pacífica Villa de Goya.

(*) Escritora, ensayista, cuentista, artista plástica y propietaria del Museo Gauchesco Curuzú.