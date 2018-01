Con el inicio del 2018 y el aumento del costo internacional del barril de petróleo, que llegó al valor más elevado de los últimos tres años, a nivel nacional se espera que las petroleras apliquen un incremento en los precios de los combustibles del mercado de entre el 6% y el 7%, y que también repercutirá en las estaciones de servicio de Corrientes. Con la llegada de la segunda quincena de enero, se aguarda que esta semana las firmas que operan en el mercado apliquen una actualización en los surtidores, sobre todo en los casos de YPF, Shell y Axion, debido a que algunas bocas de expendio de OIL ya remarcaron sus pizarras durante el fin de semana.

Asimismo, a nivel nacional desde las firmas de comercialización de hidrocarburos que operan en el país manifestaron que, si bien se esperaba un aumento en el precio de los combustibles para los primeros días del año, la actualización hasta el momento no se produjo para no perjudicar el alza en las ventas que se viene registrando en las estaciones de servicio durante la temporada estival.

El incremento en el valor internacional del barril de petróleo crudo, principal insumo en el refinamiento de combustibles, puso en foco una suba en los precios de los hidrocarburos en todo el país y que, según estimaron especialistas del sector, sería de entre el 6% y el 7%. El puntapié de la actualización en las estaciones de servicio lo dio la firma OIL que en algunos de sus locales aplicó la renovación de sus pizarras que fue de poco más de $1 por litro en sus naftas y gasoil.

En tanto, si bien no hay certezas en la fecha, se espera que en los próximos días, las petroleras YPF, Axion y Shell (que concentran el 85% del mercado de comercialización minorista de combustibles) también apliquen una actualización en las pizarras de sus estaciones.

El dato

En marzo, a partir de la entrada en vigencia de la reforma impositiva en la Argentina, se modificarán los impuestos a los combustibles por lo que podría registrarse una suba en los precios de las estaciones de servicio.