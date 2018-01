El público está parco, no aparecen grandes ovaciones o manifestaciones de entusiasmo. Cerca de las dos de la madrugada del sábado sube al escenario Osvaldo Sosa Cordero Julián Zini junto con el Conjunto Neike Chamigo. El público se anima un poco, hay aplausos, sapucais, lo más entusiastas elevan una copa, una botella al cielo. Rosita Leiva otea todo en silencio, su blusa negra flamea al tiempo que ella sonríe, su rostro se enciende con su sonrisa. Lleva el micrófono en una mano y después alterna, mientras no deja de hacer gestos todo el tiempo.

“Es maravilloso estar en la Fiesta Nacional del Chamamé. A veces una llega a la casa y están todos los hermanos, están todos juntos y celebran esa unidad. Este clima yo siento cuando vengo al festival”, desliza, ya fuera del escenario.

“Ahora -advierte y hace una pausa-, creo que en los últimos años tenemos conciencia de que somos una región chamamecera. También les estamos hablando a la patria grande, a nuestros hermanos brasileños y paraguayos. Estamos acá felices y, gracias a Dios, juntos; hasta que nos diga basta”, afirma.

Rosita Leiva cuenta que desde Mercedes los músicos la cuidaban. Allá todos éramos amigos y nos conocíamos. Recuerdo que había músicos de mi pueblo como el dúo Ruperto Alegre, el dúo Gómez Aguirre. Todos eran más grandes y ellos me cuidaban, me acompañaban. Yo, gracias a Dios, siempre me sentí muy cómoda. Además con el chamamé y desde el chamamé yo dije mi palabra, ocupé mi lugar con chamamé vestida de mujer. Esta música es maravillosa y forma parte de nuestra vida. Ella también me permitió hablar como mujer. Hice mi aporte al género desde ese lugar”, destaca.

En un ciclo que contó con el apoyo del Instituto de Cultura, se realizó durante el 2017 una serie de conciertos con voces femeninas. Ahí Rosita Leiva cantó por primera vez como solista, nunca antes lo había hecho. “En realidad uno no canta solo. Nosotros, con Julián Zini, decimos que cantamos a dúo con el pueblo. Este 2018 seguramente volveré a presentarme de esa manera, me sentí muy cómoda. Yo siempre canté con alguien, aunque cantar sola también fue una gran experiencia y muy linda. Quizás surja otra cosa, pero siempre será en espacios chicos y rodeada de amigos y gente muy querida. Cómo no me voy animar, si yo ya estoy del otro lado”, afirma y ahora su risa tiene otro color.

“Este año vuelven muchas cantoras a la Fiesta del Chamamé. Yo siempre digo y me alegro muchísimo cuando hay mujeres cantoras. Me alegran las mujeres, en general, de todas las edades y condiciones. Sueño que el chamamé tenga más voces femeninas, porque como dije antes, la mujer se puede decir a sí misma con sus palabras desde la música. El chamamé es un canal hermosísimo para decirse uno como persona. Entonces me alegra mucho cuando veo a una mujer cantar. En el abrazo de despedida siempre pido que no dejen de cantar. Necesitamos más cantoras chamameceras. Ahora mismo hay muchas, pero no llegan a los escenarios grandes, sino que están en sus pueblos o en sus lugares cantando. Estas acciones me alegran mucho”, resalta.

Neike Chamigo

El conjunto que lleva su voz se formó hace muchos años en Mercedes. “Estando allá junto con el paí Julián Zini, siendo él párroco de Mercedes nos conocimos. Hace más de 40 años atrás. En aquella época la gente más joven nos reuníamos en torno de Julián y comenzábamos a hacer un trabajo después del Concilio Vaticano II. La intención era renovar los cantos de la liturgia de nuestra diócesis. Julián nos pedía que lo hiciéramos con nuestros ritmos, con nuestros músicos populares. Estas cosas y estos cambios estaban en el Concilio. Así comenzamos animando a nuestras comunidades, así fuimos creciendo”, cuenta.

“‘La necesidad no tiene cara de hereje’ dice el dicho popular, y con los años nos dimos cuenta de que esto podía ser una salida laboral. Pensamos cómo podíamos hacerlo y cómo había nacido nuestro impulso por cantar.

Como nosotros empezamos animando a la gente, le pusimos el nombre Neike Chamigo. Con esto queremos decir que sí se puede, vamos para adelante, sigamos creyendo y sigamos andando. Desde el chamamé fuimos creciendo”, subraya.