EL PARANA ES CHAMAME

Habíamos planeado un gran travesía y contábamos con el apoyo de mucha gente pero el tiempo volvió a jugarnos una mala pasada. La lluvia desatada en Misiones impidió incluso espectáculos en la costa de San Ignacio", comentó a este medio Joselo Schuap, músico que encabeza este proyecto de El Paraná es Chamame.

"La lluvia no podrá detenernos. Zarpamos en la noche del sábado desde San Ignacio a Posadas. Hoy lunes estaremos arribando a la Playa Soró de Ituzaingó", adelanta. Joselo año tras año también presente composiciones nuevas en la fiesta del chamamé y este año volverá a cantar la canción que estrenara en el 2017 titulada justamente "El Paraná es Chamame".

La troupe chamamecera proseguirá viaje después de Ituzaingó río abajo. "La intención es llegar mañana por la tarde y brindar un show en el Balneario Municipal de Itá Ibaté. La siguiente escala será el día miércoles en el Parador Posta el Volador, de Playa Pelícano en Paso de la Patria, Corrientes. En esta Villa Turística se está realizando la primera Feria del Libro Municipal y las actividades prometen enmarcase también bajo este paraguas.

Finalmente el día jueves esperarán a Joselo Schuap y sus músicos el Ballet Folklórico San Juan Bautista, dirigido por Marcelo Aguirre en Corrientes. A este ballet le acompañaran más de veinte niños y jóvenes bailarines quienes recibirán a Joselo. Habrá en la playa de la ciudad un espectáculo de chamame bajo el puente Manuel Belgrano. Después se dirigirán al Anfiteatro Tránsito Cocomarola para dar el show final en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.

"Para mí el chamamé es una herramienta de construcción social. Es el machete más afilado que tenemos, es el poema más dulce para expresar un sentimiento. A mí me llega la parte social porque es la que más me interesa. Hace un tiempo terminaba una nueva canción donde expreso que "el chamamé es la voz de los que no tienen voz". Así reza una parte de un chamamé que estrene en la fiesta nacional el año pasado. El chamamé es lo único que tiene el "poriahú" para ser parte de la sociedad, de la fiesta, de cosas que en definitiva todos forman parte. El chamamé está por encima de muchas cosas, sociales, política, del vil metal. Un chamamé le llega al hombre más rico del mundo y al hombre más pobre del mundo; no estoy hablando de plata. Es decir, a veces el hombre que no tiene dinero puede ser el más rico, todo depende del chamamé que está escuchando", subraya en diálogo con este medio.