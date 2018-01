El movimiento generado por el recambio turístico de la segunda quincena de enero es regular para los hoteles capitalinos, ya que las reservas con las que cuentan por el momento no alcanzan a cubrir las expectativas. En varios alojamientos confían en la llegada de huéspedes que van hacia Brasil o Paraguay, y aseguran que, en general, la Fiesta del Chamamé no influye en su actividad.

Si bien hoy comienza la segunda quincena de enero, ya desde el viernes pasado hubo movimiento en Corrientes en cuanto al recambio turístico que se da habitualmente para la época. Desde la terminal de ómnibus habían detallado a este medio que los pasajes a Retiro se habían agotado debido a esta afluencia de turistas.

Pese a esto, desde algunos hoteles capitalinos aseguraron que el recambio no tuvo un alto impacto para su actividad. La ocupación en promedio se mantiene entre un 70 y 80%, aunque confían en la llegada de visitantes que no hacen reservas, y suelen venir de paso para seguir su viaje hacia Brasil o Paraguay.

“Por el momento estamos con un 50% de ocupación, y esperamos que para esta semana lleguemos a un 80%, que es un porcentaje bajo con respecto al año pasado, aunque 2017 no fue bueno en líneas generales”, señaló Fernando a El Litoral, quien es recepcionista en un hotel ubicado sobre la calle Yrigoyen.

Asimismo, uno de los empleados de otro alojamiento, que se ubica cerca de la Costanera, indicó que la semana pasada “tuvimos todo lleno”, y que a partir de hoy las reservas disminuyen. De igual manera, manifestó que “siempre viene gente sin reservas y así podríamos llegar a completar, hoy, por ejemplo, se ocuparon 30 habitaciones de esa forma”.

Por otro lado, Natalia, recepcionista de otro hotel que opera sobre la calle Mendoza, aseguró que “tenemos lleno esta semana, y también lo tuvimos la anterior”. “Hasta ahora el movimiento es tranquilo, el año pasado quizá hubo más, pero hay que esperar para hacer una comparación”, añadió.

Chamamé

Los encargados de estos hoteles aseguraron que la Fiesta del Chamamé no es el principal atractivo por el cual lleguen los turistas, y que muchos se enteran de la misma por información que estos alojamientos les brindan. “Ayer (por el sábado) hubo mucha gente que vino por el chamamé, pero no es exclusivamente por eso. Muchos están de paso y tratan de aprovechar una de las noches para ir”, comentó Fernando.

Además de esto, hay hospedajes en los que sortean entradas para el festival, a modo de incentivo para sus clientes.

En este sentido, los referentes de los alojamientos coincidieron también en que la mayoría de sus huéspedes son oriundos del interior del país, sobre todo de provincias como Salta, Jujuy, Córdoba y Chaco.