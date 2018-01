El gasto en la primera quincena fue mayor respecto a 2017

Con una estadía promedio de 4,3 días y un gasto diario aproximado de $920, en la primera quincena de enero se contabiliza un gasto de $22.400 millones, un 28,5% más que en el mismo período de 2017. El dato se desprende de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en el que también se asegura que “el balance para la Argentina no está siendo malo”, ya que “en los primeros quince días del año viajaron 5,7 millones de turistas por las diferentes ciudades del país, 6% más que en la misma época del 2017”.

En ese sentido, advirtieron que “podría haber sido mejor si no fuera porque 1,5 millones de turistas se fueron a veranear a las playas uruguayas, chilenas o brasileñas”. Además, señalaron que “las ventas minoristas se mueven poco”.