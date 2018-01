En abril del 2017 las inundaciones provocaron que más de 700 personas tuvieran que dejar sus hogares en San Luis del Palmar. El regreso a casa fue lento. Recién después de casi tres meses se normalizó la situación. En aquella oportunidad se anunciaron obras destinadas a mitigar el impacto de las abundantes precipitaciones, entre ellas un dragado. Si bien esta se estaría desarrollando, y pese a la sequía que se registraba en la zona, tras una abundante lluvia registrada el último sábado, volvió a desbordar el afluente natural provocando la evacuación de más de una veintena de personas.

Tal como informó este diario en su edición de ayer, la abundante lluvia registrada en la jornada del sábado generó alivio, especialmente, en el sector productivo. Aunque también provocó algunos inconvenientes por el anegamiento de calles en el área urbana.

Dificultades que en vez de solucionarse se profundizaron ayer. “El Riachuelo estaba casi seco. Hace tres días estuvimos en la zona haciendo una charla de concientización para evitar la quema de pastizales. Pero ahora el afluente ya alcanzó 3,57 metros y sigue creciendo. Ya desbordó otra vez”, contó el director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Luis, José María Serbin al ser consultado por El Litoral.

En las primeras horas de la tarde, eran tres familias (21 personas) del barrio Inmaculada las que fueron evacuadas al Salón de Usos Múltiples (SUM). “Pero en total ya son unas 60 personas las afectadas”, aclaró el funcionario comunal.

Mientras que al cierre de esta edición, el número de familias evacuadas ya ascendía a ocho. “Y en ese momento estamos habilitando otro centro porque seguimos sacando damnificados”, indicó Serbin al cierre de esta edición.

Prevención

Cuando se registró la inundación que afectó a numerosas familias de San Luis, se anunciaron una serie de obras destinadas a mitigar el impacto de las abundantes precipitaciones. Una de ellas fue el dragado desde la desembocadura del Riachuelo con el río Paraná que, según lo informado por el Icaa en noviembre del año pasado, ya se había ejecutado en un 80%. Sobre esto precisaron que ya se habían ejecutado “unos 9.600 metros de limpieza del cauce que llegará hasta dos mil metros aguas arriba del puente Pexoa, alcanzando así 16.000 metros de dragado”. Este medio gráfico intentó ayer precisar si la obra ya está concluida, pero hasta el cierre de esta edición no logró comunicarse con las autoridades del citado organismo.

No obstante, desde la comuna, indicaron que “evidentemente lo que se hizo no funcionó porque pese a la sequía, en la primera lluvia abundante que se registró, otra vez desbordó el Riachuelo. Estimamos que ese dragado debía hacerse en todo el trayecto del afluente y no sólo en 16 kilómetros”.

Otro de los proyectos que fueron anunciados durante la emergencia hídrica que generó cuantiosos daños, fue la relocalización de personas que habitan en inmediaciones al afluente natural. Con este objetivo, la Iglesia cedió un terreno para reubicar a algunas familias, pero ahora restaría obtener los fondos necesarios para la construcción de nuevas viviendas.