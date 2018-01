El equipo correntino no pudo sostener la ventaja obtenida en dos oportunidades por goles de Gonzalo Ríos y perdió 3-2 con el franjeado en el primer partido de preparación de la gira por Asunción. Néstor Camacho (2) y Roque Santa Cruz marcaron para el local.

Boca Unidos cayó sobre el final por 3 a 2 ante Olimpia de Paraguay, en el primer partido de preparación de la gira que se inició anoche por Asunción, con vista a la reanudación del campeonato de la Primera B Nacional.

El equipo correntino, que se puso dos veces en ventaja en el juego a través de sendas conquistas de Gonzalo Ríos, no pudo sostener el resultado, aunque en la etapa complementaria el técnico Carlos Mayor realizó once modificaciones.

El único que completó los noventa minutos fue el arquero Hilario Navarro, mientras que Ignacio Valsangiácomo se retiró lesionado, luego de ingresar en el complemento por Vegetti.

Ante un gran marco de público, Olimpia, que se prepara para tomar parte de la Copa Libertadores de América, comenzó mejor. El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero manejó la pelota en terreno rival, y Navarro tuvo una muy buena intervención al tapar el remate que tenía destino de gol por parte de Ortíz.

Sin embargo, fue el conjunto correntino el que se puso arriba en el resultado. Herrera desbordó por izquierda y metió un centro que Ríos aprovechó para puntear al fondo de la red, luego de adelantar la pelota en el control.

Antes del final del primer tiempo, Néstor Camacho recibió una habilitación por izquierda, y con disparo potente al primer palo venció la resistencia de Navarro para colocar la igualdad.

Al inicio del complemento, fue otra vez Boca Unidos que golpeó primero. Nuevamente Herrera mandó un centro que no alcanzó Valsangiácomo y su marcador, pero sí Ríos que, ingresando en diagonal, venció con su pierna zurda al arquero Aguilar.

Al suspenderse el partido preliminar para preservar el campo de juego, Mayor le dio minutos a casi todo el plantel, cambiando prácticamente todo el equipo.

Lo aprovechó Olimpia, que empató con otro gol de Camacho promediando la etapa, y ya en el epílogo desequilibró a través de un cabezazo en anticipo ofensivo de Roque Santa Cruz, luego de un centro desde la izquierda del goleador y figura de la noche.

Lo que viene

Luego del cruce ante Olimpia, Boca Unidos permanecerá en la capital paraguaya, donde mañana martes se probará ante Deportivo Santaní, mientras que el jueves 18 se medirá ante Sol de América, en ambos casos a las 18 los suplentes y a las 20.30 titulares, para luego regresar inmediatamente a Corrientes y continuar con su preparación.