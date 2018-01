Con la reaparición del pivote Fernando Martina, quien no participó de la gira por Santiago del Estero, pero sin poder contar con la presencia del escolta Paolo Quinteros, quien volvió lesionado, Regatas Corrientes recibirá esta noche a Ferro Carril Oeste.

El partido, correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol, se jugará desde las 21.30 en el estadio “José Jorge Contte” del parque Mitre, y será controlado por la terna integrada por Rodrigo Castillo, Leandro Lezcano y Alberto Ponzo.

Regatas buscará tomarse revancha de la derrota sufrida el pasado 4 de diciembre, en Caballito, cuando cayó por 75 a 67, en un accidentado juego, ya que esa noche perdió en el primer cuarto por lesión a Quinteros y a Leemire Goldwire, quien recién pudo reaparecer el pasado viernes en Santiago del Estero ante Quimsa.

En el local, la principal novedad pasa por el regreso del cordobés Martina, que comenzará a ganar rodaje, después de no ser de la partida en la gira por Santiago del Estero.

Martina, que ya no había jugado en Concordia ante Estudiantes, volvió a sentir la misma molestia en el encuentro de local ante La Unión de Formosa, por lo que no jugó el segundo tiempo. Tras los estudios de rigor, se confirmó que tenía una hernia discal lumbar aguda, por lo que después no jugó ante Olímpico y Quimsa; quedándose en Corrientes para adelantar su recuperación.

El que no estará será el jugador franquicia, goleador y capitán “Fantasma”, Paolo Quinteros, que se recupera de una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, lesión ocurrida en el cierre del partido en La Banda; aunque se estima que podría llegar a la próxima gira por Córdoba.

Regatas llega al encuentro con un récord negativo de 5 victorias y 6 derrotas; al igual que el equipo de Ariel Rearte, que en nueve encuentros, acumula 4 triunfos y 5 derrotas.

El equipo dirigido por Gabriel Piccato viene de una gira por Santiago del Estero donde ganó en La Banda, en una gran producción, ante Ciclista Olímpico por 99 a 90 y luego cayó sin atenuantes ante Quimsa por 96 a 80.

El histórico equipo de Caballito, en tanto, viene de dos derrotas en la ruta ante Gimnasia y Esgrima en Comodoro por 71 a 70 y ante San Martín por 88 a 72, con Aaron Harper como su principal carta ofensiva con 18 puntos.

Entradas

Este lunes se venderán las entradas para el encuentro entre Regatas y Ferro. Las mismas se expenderán en la Secretaría del club, de 8 a 12 y de 16 a 20, y a partir de esa hora en las boleterías del estadio.

En tanto que los socios “al día” podrán retirar tickets gratuitos a populares, que se entregarán desde las 18.30 en la Tesorería del club, hasta agotar stock.