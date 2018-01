San Martín puso orden en el Fortín Rojinegro. Luego de la derrota sufrida ante La Unión de Formosa, que le valió su invicto en condición de local, se recompuso con un sólido triunfo sobre Ferro Carril Oeste, 88-72, en juego disputado el sábado por la noche. “Teníamos que reivindicarnos de local, debíamos y queríamos jugar mejor”, sintetizó el entrenador Sebastián González en zona de vestuarios una vez terminado del partido.

El cordobés resaltó que “si bien en la derrota con La Unión destacamos otros puntos, el compromiso del equipo, ahora con Ferro se manejó el juego en gran parte”.

González agregó que “ellos no fueron eficaces en buenos tiros y eso nos dio ventaja, que nos permitió correr y dominar”.

“Me gustó, volvimos a jugar un poco mejor, volvimos a ser un equipo largo y tuvimos los descansos adecuados”, remarcó el director técnico, haciendo alusión a los retornos que vienen produciéndose en la rotación del equipo: ante La Unión fue el turno de Jonathan Treise y el sábado regresó Federico Aguerre, quien jugó su primer partido en el año.

“Todavía nos falta Lucas (por Faggiano) y Fede (Aguerre) todavía no está entero, pero pudo darnos unos minutos y se nota su presencia en el equipo. Sumamos a Jony (Treise) y con estos regresos ya es otra la rotación y lo que se puede jugar, así que estamos bien y como le pasa a muchos equipos, hay que saber cubrir las lesiones y mantener el buen juego”, analizó González. Quien no jugó frente a Ferro fue Lucas González, ni se equipó y deberá esperar para reponerse del todo de su fascitis plantar.

Retomando el análisis del triunfo sobre el Verde de Caballito, acerca de las claves del juego de su equipo, mencionó: “Desde la presión de la bola, las pelotas perdidas y la defensa cinco contra cinco, lo hicimos bien, a pesar de que nos tomaron muchos rebotes en ataque lo que hizo que ellos se recuperen y achiquen distancias. Pero, como defensa de equipo, ellos en el primer tiempo tuvieron a Harper tomando muchas decisiones, y cuando lo sintió es donde pudimos controlarlo”.

En lo que va de enero el Rojinegro ya disputó tres juegos en el Fortín (Boca, La Unión y Ferro), y se vienen dos compromisos más como local para los próximos días, frente a Comunicaciones de Mercedes y Ciclista Olímpico de La Banda.

“Ahora tenemos unos días más de trabajo y tenemos que seguir recuperando físicamente a varios jugadores y todavía nos quedan dos partidos como locales donde tenemos que mostrar nuestra mejor versión para seguir en el lote de arriba, que es nuestro mejor objetivo y por eso tenemos que ganar como local”, remarcó el DT.