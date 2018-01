Hace una semana concluyó la primera etapa del censo encarado por la Municipalidad de Corrientes para conocer en profundidad la situación de sus trabajadores y tomar decisiones para avanzar hacia la pretendida modernización del Estado. En ese marco, en los próximos días finalizarán el diseño de un plan estratégico de capacitación, que llegará a las manos del jefe comunal Eduardo Tassano para su consideración y futura puesta en marcha. Está previsto además la posible reubicación de agentes que se definirá de acuerdo con los datos obtenidos durante el relevamiento.

El plan de capacitación considerará los intereses que fueron señalados por los agentes comunales al responder el cuestionario. “Muchos señalaron su interés en capacitarse y hacer carrera dentro de la Municipalidad”, confirmó el secretario de Coordinación y Planificación, Hugo Calvano.

También precisó que finalizaron el procesamiento de la información recolectada durante el censo y resta “hacer una lectura analítica de los datos”. Recalcó que se considerará cuántos agentes se desempeñan como administrativos y cuántos como operarios en cada área, y de acuerdo con esa información se tomarán decisiones.

“La impronta que plantea el intendente Eduardo Tassano tiene que ver con mayor presencia territorial a través de las delegaciones municipales. Queremos llevar deporte, cultura, seguridad ciudadana y prevención de adicciones a los vecinos de los distintos puntos de la ciudad”, reflejó Calvano.

Se refirió, además, a la resolución tomada por el Jefe comunal que ordenó que todos los adscritos regresen a la órbita del Departamento Ejecutivo para establecer si tienen realmente una función que cumplir o son personal político.

“No todos volvieron. En el caso del personal de Concejo Deliberante, no lo hicieron argumentando que están de feria”, señaló.

Con respecto a las acciones que vienen desarrollándose, el funcionario municipal confirmó que el censo en una segunda etapa alcanzará al personal del Concejo Deliberante y al de Argentina Trabaja.

Se refirió, por último, al personal político entre el cual se encuentran “Neike cupo” y contratados. Enfatizó que si corroboran que no prestaban servicio en ninguna área, no se le renovará su vínculo con la administración.