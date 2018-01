Desde mañana pagarán el plus de $3.300 a los estatales provinciales

De acuerdo con el anuncio realizado por el gobernador Gustavo Valdés, mañana dará inicio el cronograma de pago del plus mensual de 3.300 pesos a todos los trabajadores de la Administración Pública provincial.

El mandatario dio la noticia el pasado viernes, a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje precisó: “Queridos correntinos, les informo que ya está lista la liquidación del plus de 3.300 pesos para los días martes, miércoles y jueves de la semana que viene. El pago será por terminación del DNI. ¡Buen fin de semana para todos!”.

La semana pasada se concretó el pago del plus extraordinario de 500 pesos que se extendió durante los meses de enero y febrero. La medida significó una inversión salarial de otros 40 millones de pesos y alcanza a un universo de 75 mil agentes de la Administración pública provincial, tanto activos como pasivos, incluidos los jubilados municipales.

En relación a este último pago adicional, el ministro de Hacienda y Finanzas remarcó: “En el futuro esta suma se irá incorporando gradualmente dentro del paquete de la discusión salarial”, y resaltó también que “todas estas medidas relacionadas al salario de los correntinos tienen el mismo proceso; primero, se toman de forma coyuntural y, luego, se trata de consolidarlas, incorporándolas definitivamente al salario”, explicó.

“Así pasó con el adicional remunerativo de $3.300, que ya forma parte del ingreso salarial de los trabajadores. De la misma manera, este adicional de $500, en la próxima discusión salarial se le dará tratamiento para que no quede como un concepto aislado, como puede ser, una de las alternativas, incorporarlos a adicional remunerativo”, postuló el funcionario provincial.