Con el regreso de Ofelia Leiva, se desarrolló la tercera jornada del mega-Festival

El chamamé una vez más ganó, la tercera jornada se desarrolló sin inconvenientes, y con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, brilló el Cocomarola.

“Es muy difícil recuperar una jornada perdida”, explicaba Gabriel Romero, “en una grilla con 24 artistas, con todo lo que eso implica, no se puede correr de manera sencilla, sobre todo por los compromisos que cada uno asume, y que hace que no todos tengan fechas disponibles para nuevas jornadas. De todos modos estamos trabajando para que el público no se perjudique y en las próximas horas anunciaremos algunas medidas en ese sentido”.

Como era de esperar Ofelia Leiva fue el punto alto de la jornada, deleitando al público con su extraordinaria forma de interpretar, y sobre todo con el “corazón” que le pone su actuación.