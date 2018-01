En algunas escuelas capitalinas se valen de alarmas y guardias por turnos por parte de los porteros, para evitar posibles robos o actos vandálicos durante el verano. A diferencia de años anteriores, no hay un sistema de seguridad especial para los colegios por parte de la Policía, aunque hacen patrullajes dependiendo de cada zona.

Debido al período de inactividad por el que transcurren las escuelas en estas vacaciones de verano, muchas de ellas adoptaron sus propios métodos o sistemas de seguridad. Es que la ausencia de clases y de personas suele ser aprovechada por quienes provocan actos vandálicos o inclusive robos. De hecho, estas situaciones no solamente se dan en el período estival, sino que también ocurren en el mismo ciclo lectivo, sea en los fines de semana o feriados.

Es así que varios establecimientos cuentan con alarmas ante posibles hechos delictivos, las cuales, en su mayoría, fueron compradas con dinero de la cooperadora. Ejemplo de esto es la Escuela Secundaria Agop Seferián, donde adquirieron este dispositivo en 2008, cansados de los robos e ingresos de personas ajenas.

“Desde ese momento tuvimos menos casos de robos o roturas de vidrios, es como que la comunidad fue también adaptándose y de hecho los vecinos colaboran con el cuidado de la escuela”, contó a El Litoral la rectora de este colegio, Yolanda Alfonzo. También señaló que si bien no hay una labor coordinada con la Policía, como puede haber en otros barrios, “cada vez que necesitamos de ellos los llamamos y vienen con urgencia, aunque también recorren por rutina”.

Una de las instituciones que suele tener inconvenientes en materia de seguridad es el Colegio Liceo Ferré, ya que en el barrio Libertad suelen aflorar las denuncias por hurtos tanto a los vecinos como a los estudiantes y docentes. Según indicaron a este medio sus directivos, para evitar dejar solo el edificio implementan guardias por turnos por parte de los porteros.

“Tenemos dos porteros que se turnan para ir a la escuela y mirar cómo está, se dan una vuelta en diferentes horarios”, detalló la vicerrectora Alejandra Esquivel.

Con respecto a la labor de la Policía, manifestó que “hay patrullajes pero más por la situación del barrio, no por la escuela específicamente”.

Por otro lado, en el Colegio Cautivas Correntinas también cuentan con la seguridad que proporcionan los porteros. “Nosotros tenemos el control de siempre, y por ahora estamos bien”, graficó a este medio la rectora de este establecimiento, Vilma Viudez.