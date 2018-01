El Presidente estadounidense ha combinado ignorancia, racismo y machismo en la mayoría de sus intervenciones. Se caracterizó con frases absurdas durante la campaña para llegar a la Casa Blanca y sigue ahora en el ejercicio de la Presidencia.

Indudablemente a Donald Trump le da todo igual. Ser millonario y no sufrir desgaste electoral por sus actos es algo que le pone fácil hacer lo que quiera. Por eso no le importa ser un charlatán y cargar contra todo lo que no le gusta. Aunque para ello emplee frases racistas, xenófobas, machistas o violentas con las que consigue que se hable de él constantemente.

Recientemente Trump llamó “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y varios países africanos y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, según informó el diario The Washington Post.

“¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?”, afirmó Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.

Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El gobernante sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega.

Trump admitió que usó un lenguaje “duro” en un encuentro sobre inmigración, pero negó haber sido vulgar con Haití.

“Yo no soy un racista. Soy la persona menos racista que has entrevistado. Qué te puedo decir”, respondió Trump brevemente al ser cuestionado por periodistas cuando llegaba a cenar en uno de sus clubes de golf de la Florida.

La loca y desubicada actitud del Presidente estadounidense no es nueva. En plena campaña mostró de lleno que es un racista, xenófobo, machistas y violento.

Por ejemplo, Trump insistió en la idea de construir un muro en la frontera con México para luchar contra la “inmigración ilegal”. Incluso ha dicho que hará pagar al país mexicano por la construcción del mismo. “México nos envía a la gente que tiene muchos problemas, que trae drogas, crimen, que son violadores”, dijo.

Su ofensiva contra los inmigrantes permitió a Trump protagonizar uno de sus números más bochornosos. Fue cuando expulsó de una rueda de prensa al periodista de Univisión Jorge Ramos, que pretendía hacerle una pregunta sobre la emigración. “Siéntese, no le he dado la palabra. Vuélvase a Univisión”, dijo Trump a Ramos, que posteriormente fue obligado a salir de la sala por la seguridad del millonario.

Trump no se ha olvidado del machismo y la misoginia para abonar sus polémicas. En su historial está decir que sería bonito ver cómo una modelo de Playboy se pone de rodillas o expresar que no le gustan las mujeres “cerdas gordas, perras, patanes y animales asquerosos”.

Por eso, durante uno de los debates republicanos, la periodista de Fox News Megyn Kelly le reprochó estas palabras y le exigió explicaciones. La respuesta de Trump horas después fue asegurar que a Kelly le salía sangre de los ojos y de todos los sitios, lo que se interpretó como una referencia a la menstruación.

Las salidas de tono con las mujeres son una constante en el discurso de Trump. A lo largo de la campaña electoral son muchas las mujeres que han denunciado y hecho públicos los abusos a los que fueron sometidas por el multimillonario. Lejos de arrepentirse, Trump presume de ello. Como demuestran unas grabaciones a las que tuvo acceso en exclusiva el Washington Post y en las que Trump llega a afirmar que puede hacer lo que quiera con las mujeres porque “es una estrella”.