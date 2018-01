Las dos caras de la muerte joven

Tal vez nunca conozcamos los motivos que desencadenaron la tragedia. Uno de los protagonistas está muerto. El festejo de su cumpleaños número 21, que les había comentado a sus amigos querer hacer, mutó dramáticamente: consistió en el inconsolable acto de esos mismos chicos, sus pares en definitiva, llevando flores a su tumba, en el cementerio de Gualeguaychú.

De la otra parte de esta historia, la que empuñó el arma asesina y descerrajó dos certeros disparos fatales, y de sus ganas de hablar ante la Justicia, dependerá la posibilidad de entender -si es que la expresión cabe ante un horror semejante- el desenlace fatal de una historia de amor adolescente. Nahir, la confesa autora del crimen, tiene 19 años. Dos vidas, irremediablemente jóvenes, truncas. Para Fernando Pastorizzo no habrá ninguna oportunidad ya sobre la tierra: su futuro yace abajo, apenas cubierto por ella. Nahir Galarza enfrenta una segura condena: de lo que la investigación arroje acerca de la verdadera naturaleza de su relación dependerá cuántos años deba pasar en prisión.

La acreditación del noviazgo complicaría aún más su situación, y con la figura de alevosía, podría enfrentar hasta 35 años de cárcel. Quizás pueda seguir cursando la carrera de Derecho en su encierro, pero de por vida, adentro o afuera, deberá cargar en su conciencia con el peso de un asesinato.

Entre los testimonios escuchados después del crimen surgen acusaciones cruzadas de violencia. En los últimos días se conoció el estremecedor chat entre Fernando y un amigo en el que el primero relata, a estar por lo revelado hasta ahora, una brutal paliza de parte de Nahir y una amiga. Por otro lado, según trascendió, las pericias realizadas hasta este momento no habrían arrojado pruebas de golpes en el cuerpo de Nahir. Sea como fuere, lo cierto y acreditado es que hubo un real acto de violencia, brutal y definitivo: el asesinato de Fernando Pastorizzo a manos de Nahir Galarza, el 30 de diciembre, de acuerdo con la descripción que la propia joven hizo ante la Justicia.

Con muy pocos días de diferencia, y muy lejos de Gualeguaychú, en Australia, otra muerte conmovió al mundo. En circunstancias muy diferentes, Holly Butcher sacudió con su conmovedora carta, viralizada después de su fallecimiento, el 3 de enero. “Tengo 27 años y no me quiero ir” era la apelación desgarradora con la que una joven se despedía del mundo, derrotada por un cáncer que en un año había consumido su vida, y con ella sus sueños, el deseo de una familia con muchos hijos, forjada con su amor, el novio que la acompañó hasta el final.

Siendo una declaración de despedida, la carta que dejó como legado es, sin embargo, un impresionante testimonio de vida y, a su modo, también de enseñanza, ya que en ella relata lo que aprendió en su último año de vida. Es un aprendizaje acelerado, el que hace alguien que, en la etapa en que por delante sólo debería haber futuro y proyectos debe enfrentarse a la certeza de la muerte y entiende entonces, de una vez y para siempre, lo que verdaderamente importa.

“Estoy viendo mi cuerpo perderse justo delante de mis ojos, sin nada que pueda hacer al respecto”, escribió en un momento Holly, algo muy parecido a lo que, quizá, alcanzó a pensar Fernando después de los disparos fatales. A destiempo, muy a destiempo, llegó el final para ambos. Si reconciliarse con la noción de la muerte es siempre irremediablemente difícil, mucho más lo es cuando se trata de la muerte joven. Y si ella impacta y duele cuando el golpe proviene de una enfermedad o un accidente, es indecible el impacto cuando es propinado por una mano asesina, y más aún, por una joven mano asesina. Son tiempos violentos estos que atravesamos. Reza un viejo proverbio chino: “Si buscas venganza, prepara dos tumbas”.