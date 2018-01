Música henchida de homenajes y canciones nuevas

Esta música me hace feliz”, desliza María Ofelia al tiempo que interrumpe su charla para aceptar un pedido de fotos. Por un momento, congela su sonrisa mientras espera el disparo del celular. “Una foto más”, le insisten y ella espera. Esta vestida de blanco, labios rojos, sonrisa de marfil.

“El entusiasmo es algo que no hace poco tiempo descubrí. El entusiasmo tiene una significación maravillosa, es un don que Dios te da y yo siempre tengo entusiasmo. Estoy feliz de estar en esta fiesta. Ojalá pueda tener salud para venir muchas veces más. El chamamé es lo que más me hace feliz”, confiesa y sólo por un momento abandona su sonrisa.

Pasada las 23, María Ofelia realizó un homenaje a la gran cantante misionera María Helena, el Ballet Oficial de la Fiesta desplegó todo su potencial. En las amplias y generosas pantallas reverberaban las imágenes de María Helena.

“Este homenaje es lo que más me hace feliz. Este año lo había propuesto y tenía el apoyo de Luis Marinoni. A Luis le había gustado la idea y en nuestra provincia amamos mucho a María Elena. Ella era la novia de Posadas. Desde niña estuve enamorada de su voz”, cuenta.

En el 2019 se cumplirán los 50 años de la desaparición física de María Helena. “Para esa ocasión voy a preparar un homenaje más amplio. En un cumpleaños me habían regalado su disco, yo lo escuchaba todo el día. Cuando se anunció su presencia en la Fiesta del Litoral de Posadas me fui temprano, aún estaban muy calientes los bancos de cemento del Anfiteatro Antonio Ramírez. Su voz me cautivó definitivamente. Ella cantaba aún mejor que en el disco. Recuerdo que la primera vez me lloré todo”, cuenta y su voz se quiebra. En el escenario los bailarines del ballet van de un lugar a otro, hace movimientos lentos, acompasados. La imagen inunda el ambiente y María Ofelia de espalda al público sólo le canta a María Helena.

“El homenaje es más amplio, es a todas las Marías, soy muy mariana”, advierte al tiempo que recupera su tono. “Sobre el escenario mi voz se quebró porque esto me trasciende. Di todo lo que tenía para dar y confío haya salido todo bien. El poder que tiene la música lo trasciende todo”, subraya y vuelve con las fotos, los amigos, su público.

Te canto “A tí Corrientes”

Entró vestida de colores y con los acordes invadiendo todo. Un rato antes la lluvia bañaba todo en el anfiteatro. “El agua no detiene el amor, la adrenalina que tenemos por cantar en la Fiesta Nacional del Chamamé. Hemos trabajado durante un tiempo preparando cada ensayo y hoy han llegado familiares y amigos para apoyarnos”, explica minutos antes de subir al escenario.

“Estar en este escenario es un honor. Esta noche preparé un repertorio con chamamé litoraleño como me gusta, mi gran referente es María Ofelia; desde muy chiquita la escuchaba. He ido adaptándome a ese estilo musical y verla hoy fue también un gran placer”, indica.

Mientras está en el escenario, reza el estribillo de su canción, “a Corrientes le dejo mi chamamé, a Corrientes le dejo mi canto”, insiste. Lleva la voz clara, dulce, precisa. Sobre el final de su repertorio invitó a Belén Majul a cantar un tema.

“Trato de mechar un poco la música que vengo escribiendo con los clásicos del litoral. No soy escritora, pero creo que uno puede expresar lo que a uno le mueve por dentro, además contar de donde viene y lo que tiene para dar. Todos los jóvenes que me acompañan le ponen amor y dedicación a la música”, destaca. La canción que escribió y puso letra Sofía Morales habla de su pueblo San Miguel y de Corrientes. “La canción se titula ‘A ti Corrientes’. Soy del interior, pero hace un par de años vine a vivir a Corrientes. En la canción voy haciendo una mixtura de lo que es el paisaje de estos dos lugares”, explica.

En el 2017 Morales terminó la tecnicatura en canto y este año seguirá su formación académica en el Instituto de Música.

El arpa tiene el sonido del litoral

Junto con Ofelia Leiva en la noche del domingo estuvo como invitada Marta Carrara. “Ya desde el ensayo todo fue muy especial. Había una emoción muy grande en el ambiente. Su regreso ha sido una gran sorpresa y que me convoque a mí fue algo mágico. Estoy feliz y emocionada”, cuenta la arpista de Resistencia.

“Este año empecé muy bien. Estuve en la Fiesta de Tirol junto con Gicela Menden Ribeiro. Una excelente cantante. Ella tiene mucho carisma, es un ángel especial y acompañarla con su propuesta artística también fue muy significativo. Creo que el arpa suma al sonido del litoral. Este año comenzó con todo y tengo varios proyectos para trabajar. Continuaré con un ciclo de música de película y clásicos de todos los tiempos. Además de seguir acompañando al chamamé”, concluye.

Experiencia enriquecedora

Lidia Cerro desde Entre Ríos trajo todo su poder con canciones nuevas como “Flor de agosto”, composición de Rudi y Gustavo Machado. Para el cierre cantó el tema “el último sapucay”, un homenaje a Isidro Velázquez. “El chamamé es una experiencia enriquecedora”, destaca.