Ofelia Leiva volvió al escenario Osvaldo Sosa Cordero y se apoderó de la tercera velada de la Fiesta Nacional del Chamamé. Acompañada por músicos de lujo, y custodiada de cerca por su hijo Ariel, la cantora supo transportar al auditorio desde el éxtasis y la euforia, hasta el silencio más profundo en sólo minutos, convirtiéndose así en lo mejor de la noche. Pero el domingo tuvo varios puntos sobresalientes y uno de ellos fue dado, sin dudas, por Los Hermanos Núñez junto con Cacho Bernal y un impecable repertorio coronado por la presencia del padre del rock nacional Litto Nebbia. Con profesionalismo y calidad, los artistas interpretaron algunos de los chamamés que integran su reciente disco “Amigos del Litoral”.

La edición 2017 de la Fiesta Nacional del Chamamé fue quizás una de las mejores de la historia de esta celebración y mantener ese nivel no será tarea fácil, de hecho en lo que va de la presente edición no se logró. Sucede que cuando se eleva mucho la vara, también se elevan las expectativas y probablemente sea eso lo que sucedió tanto en la primera como en la tercera noche de la “Experiencia Chamamé”, pues en ambas el público se mostró reservado y notablemente mezquino de sus aplausos y sapucays. Las malas condiciones climáticas y la falta de público también pudieron haber influido en el humor chamamecero.

Ofelia Leiva fue el domingo la única capaz de conquistar a este exigente auditorio que entre gritos, aplausos y también con respetuosos silencios pidió a la cantora que no vuelva a dejar de cantar. “Quiero agradecer a la persona que hace dos años me dijo ‘vas a tener la necesidad de volver, ese día avisame’, y por eso te avisé Eduardo Sívori” dijo, dirigiéndose al director de la Fiesta Nacional del Chamamé.

Hace dos años ella había decidido escuchar a su cuerpo, ese que durante décadas intentó bajarla de los escenarios, pero está claro que su fuerza interior siempre fue mucho más poderosa que cualquier enfermedad “en mi vida pude contra un cáncer, pude contra la diabetes y contra un montón de enfermedades, pero esta me ganó che”, se había lamentado en el 2016 luego de anunciar su retiro. No obstante el domingo pasado desde una silla de ruedas volvió a presentar pelea y una vez más la grandeza y el amor cantaron victoria en la voz de Ofelia Leiva que para festejarlo rindió homenaje a los grandes del chamamé, cantando sus canciones y resaltando el virtuosismo de cada uno.

Su show duró una hora y fue por lejos la mejor hora de la noche. Sin más esfuerzo que el de su presencia y su voz, Ofelia sacudió al Cocomarola con “A mi Corrientes porá” y siguió con “El Sancosmeño”, de Tránsito Cocomarola. Luego el gobernador, Gustavo Valdés, y el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, le entregaron algunos obsequios y cuando los funcionarios se retiraron ella lanzó un reclamo: “Qué lindo verte Gabriel, este año no fui al Instituto porque no tiene rampa y no puedo subir con la silla”, y marcó así la importancia de que las instituciones sean más accesibles.

Fabiana González es una de las grandes amigas correntinas de Ofelia, “gracias Fabi y Vicente por la atención y el amor” dijo y le dedicó el tema “Che mitaro guare” de Osvaldo Sosa Cordero y enseguida llegó “Chamamé” de Rosendo y Carlos Rodríguez. “Hay un tema hermosísimo que nadie canta y es del gran Osvaldo Sosa Cordero”, anunció antes de cantar “Anahí” junto con la arpista chaqueña Marta Carrara, “gracias Sosa Cordero por dejarnos tantas maravillas”, dijo mirando a su hija Rita Sosa Cordero que se encontraba en la primera fila del auditorio.

Salvador Miqueri también estuvo presente con “Tu pañuelo”, y el recuerdo de Tarragó Ros y Mario Millan Medina llegó con “Camino del arenal”, Teresa Parodi y Rosendo aparecieron en la voz de Ofelia con “Fiesta grande” y “Cielo de Mantilla”. “Todo el mundo a bailar” es una de las canciones favoritas de la cantora y, por lo tanto, estuvo presente en su regreso. La artista estuvo acompañada por músicos de primer nivel “Con ellos me retiré y con ellos vuelvo”, dijo y presentó a su hijo el bajista Ariel Palacios, Jorge Bernárdez en guitarra, Raúl Gutta en batería, Martín Sandoval en guitarra y voz, Juan Banuera en bandoneón y Uli Gómez en percusión.

Chamamé y rock

Con un show impecable, los hermanos misioneros Juan y Marcos Núñez junto al percusionista Cacho Bernal inauguraron el domingo otro de los momentos más altos de la fiesta. Es que a su exquisita presentación se sumó Litto Nebbia con quien los artistas oriundos de Misiones grabaron un disco, “no es un disco de chamamé”, aclaró Nebbia y agregó que no le gusta encasillar a la música en géneros (aunque a él se lo etiquete como el padre del rock nacional). El disco salió a la venta hace una semana e incluye varios chamamés, cuatro de los cuales cantó Litto sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero.

Fue una propuesta interesante ya que con mucho respeto y profesionalismo el roquero rosarino dejó su impronta en clásicos del cancionero chamamero como “Posadeña Linda”, “Recuerdo de Ypacaraí” y “Puerto Tirol”. “Viva este festival y viva Corrientes”, dijo Nebbia.

La noche

Como todas las noches, el ballet Oficial de la Fiesta se destacó con distintas obras y una de ellas fue la que realizaron junto con la misionera María Ofelia que el domingo presentó su show “María por María”, un homenaje a la fallecida cantante misionera María Elena (ver página 3). Después de la medianoche, otro cuadro del ballet sorprendió puesto que los bailarines bajaron del escenario para buscar compañeros de baile, y dieron al público la posibilidad de danzar sobre el escenario mayor.

Como es habitual desde hace varios años, el trío Tajy brilló y dio cátedra sonora con un espectáculo que esta vez no incluyó invitados.

También pasaron por el Osvaldo Sosa Cordero talentosos chamameceros como Alejandro Balbi, Ricardo Scofano, y Hugo Flores. Los brasileros de Yangos hicieron bailar al anfiteatro al igual que el chaqueño Alan Guillén, a quien este año le tocó cantar más tarde que de costumbre. Estuvo Alfredo Monzón, Aluisio Rockembach, Quique Sheridan y los del Paiubre entre otros.

Ayer al cierre de esta edición se anunciaba la presencia del Chango Sapasiuk, Ramona Galarza y Antonio Tarragó Ros, Gabriel Cocomarola, Lucas Segovia, Los Fuelles Correntinos y La Pilarcita entre otros.