A casi dos semanas de la muerte de Irina López de 15 años en un inquilinato del barrio San Marcos, en un presunto ataque sexual, el abogado Sebastián Pardo, que representa a los seis brasileños detenidos, asegura que son inocentes y pretende que se impute a la madre de la víctima por abandono de persona agravado y encubrimiento agravado.

“En primer lugar hace muy poco tiempo tomé el caso, pude entrevistarme con ellos por 5 horas, la mujer está en la Comisaría de la Mujer del barrio 17 de agosto y he confiado en su absoluta inocencia y acepté la defensa” expresó en declaraciones radiales.

“No hubo homicidio, ni abuso sexual, ni encubrimiento, ocurrió una enorme fatalidad, que puede tener que ver con que la madre de la menor es responsable de la situación en la que se encontraba Irina, no en relación al hecho, sino por Irina que ya fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 13 años, ella ya tenía un bebé de 6 meses, mas 9 meses de gestación dan los 13 años, y ahora ella tenía 15 años” justificó.

“Estamos ante un caso de estupro, violación o abuso que la madre no denunció y encubrió” puntualizó.

“Hay 7 víctimas, la primera es Irina y las otras 6 los brasileños, ellos prestaron auxilio porque estaban cerca del lugar del hecho, estaba sólo uno en el lugar del hecho, porque tenía una relación afectiva, el resto no estaba en la pensión, estaban en un baldío” manifestó.

“Denuncié a la madre por abandono de persona agravado y encubrimiento agravado, es importante reconstruir los días anteriores de Irina”.

“Vamos a someter a un examen exhaustivo, Irina tuvo lesiones en zona anal y vaginal que no fueron de ese día, y no fueron provocadas por Wenderson Souza, son lesiones de otra data” sostuvo. Para la defensa, Wenderson fue la única persona que estuvo con Irina minutos antes de su muerte, con quien mantuvo relaciones sexuales “por el espacio de cinco minutos”. “Él era la única persona que tuvo relaciones con ella por espacio de cinco minutos y fue allí cuando la chica se descompone. Salen a buscar ayuda e inmediatamente acuden a la comisaría y al servicio de emergencias EME. Es increíble que estas personas estén detenidas cuando fueron a buscar ayuda inmediatamente”.

Los cinco detenidos de la causa son Wenderson Souza, de 22 años; Laercio Macedo, de 27; Luis Macedo, de 36; Marcos Silva Juniors, de 23; y Felipe Macedo de Souza, de 23 años. Se encuentran en la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano. La única mujer del grupo, Ana Carolina de Jesús Santana, de 27, se halla alojada en la Comisaría de la Mujer y el Menor. La carátula de la causa es abuso sexual seguido de muerte y encubrimiento. Tres de los aprehendidos ya prestaron declaración indagatoria.

La cifra

5

Son las personas detenidas. Cuatro hombres y una mujer de origen brasileño.