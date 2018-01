Tras las lluvias del fin de semana, varias calles de tierra continúan afectadas

Durante el fin de semana, y en varias jornadas de lo que va de este año, se registraron fuertes chaparrones y tormentas sobre la ciudad, que hasta ayer dejaron sus secuelas en las calles de tierra de la ciudad: en distintas arterias de los barrios capitalinos continuaba registrándose barro, lodo y agua acumulada generando inconvenientes para los transeúntes y conductores vehiculares.

Los vecinos de distintos barrios capitalinos solicitaron arreglos y mantenimiento de las calles, para no tener problemas ante cada precipitación.

Las copiosas precipitaciones que se registraron sobre la ciudad durante el fin de semana generaron complicaciones en las calles de tierra de los barrios de la ciudad. El agua acumulada, el barro y el lodo en algunas zonas capitalinas causaron inconvenientes en los transeúntes y quienes deben trasladarse diariamente hacia distintas partes de la Capital.

Se aguarda que las condiciones del tiempo mejoren durante los próximos días para que no haya más barro en las calles de tierra.

Vale recordar que desde la Municipalidad se encuentran desarrollando un programa de reparación, mejoramiento y mantenimiento de las calles de tierra, con el fin de que aquellas arterias que no cuentan con pavimento, se encuentren en condiciones de ser transitadas por los vecinos.